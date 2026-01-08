'이 대통령-김현지 실장 명예훼손' 김미나 창원시의원, 검찰 송치

큰사진보기 ▲김미나 창원시의원. ⓒ 윤성효 관련사진보기

지난해 10월 사회관계망서비스(SNS)에 이재명 대통령과 김현지 대통령실 부속실장에 대한 막말 게시글을 올렸다가 삭제했던 국민의힘 김미나 창원시의원(비례)이 명예훼손 혐의로 검찰 수사를 받게 되었다.경상남도경찰청 반부패경제범죄수사대는 8일 김 의원을 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의로 창원지방검찰청 마산지청에 송치했다고 밝혔다. 경남경찰청 관계자는 "오늘 사건을 검찰로 송치했다"라며 구체적인 언급은 하지 않았다.김미나 의원은 2025년 10월 사회관계망서비스에 이 대통령과 김 부속실장에 대해 "아무래도 경제공동체 같죠?", "예를 들자면 자식을 나눈 사이가 아니면?"이라는 글을 올렸다가 삭제했다.이에 더불어민주당 경남도당은 지난해 10월 경남경찰청에 김미나 의원을 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률 위반의 '허위사실적시에 의한 명예훼손죄'로 고발장을 제출했다.국민의힘 다수인 창원시의회는 지난해 12월 김 의원에 대해 '징계 대상 아님' 결정을 했다.김미나 의원은 2022년 11~12월 사이 사회관계망서비스에 이태원참사 희생자와 유족에 대해 글을 썼다가 삭제했고, 이로 인해 '모욕죄'로 기소되어 검찰로부터 벌금 300만 원을 구형받았다가 법원에서 징역 3개월에 해당하나 선고를 유예하는 판결을 받았다.이 대통령과 김 부속실장 관련한 글에 대해, 김 의원은 '표현의 자유와 '국민의 알권리'라며 "추측도, 단정도 하지 않았다. 공인으로서 국민이 궁금해하는 의혹을 제기한 것 뿐이다"라고 주장했다.