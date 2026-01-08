박주민 "오세훈 위세에 눌려 얼굴 비추러 갔다? 초대장 받고 안 갔는데..."

큰사진보기 ▲(좌) 7일 아주경제가 보도한 기사 (우) 박주민 의원이 받은 초청장 ⓒ 박주민 의원 페이스북 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

박주민 더불어민주당 의원은 7일 자신의 페이스북에 "이게 경제정론지의 기사가 맞나요?"라는 제목으로 한 경제지의 글에 강력한 유감을 표했습니다.문제가 된 것은 지난 7일 보도된 <아주경제>의 '서울시장 잠룡들은 왜 오세훈 앞으로 모였나'라는 제목의 서울시 신년인사회 관련 기사입니다.당초 해당 기사의 부제에는 "나경원·박주민·김영배 등 여야 정치인들 서울시 신년인사회에 대거 참석"이라고 적혀 있습니다. 본문에는 "더불어민주당에서는 박주민·서영교·김영배 의원이, 국민의힘에서는 나경원 의원이 행사장에 모습을 드러냈다. 공통점은 하나였다. 이들은 주최 측의 공식 초청을 받지 않았다는 점이다"라고 썼습니다.기자는 박 의원이 오세훈 서울시장의 위세에 눌려, 부르지도 않은 자리에 얼굴을 비추러 갔다며 "서울 정치의 판이 여전히 현직 시장을 중심으로 돌아가고 있음을 인정한 행위로 읽힌다"라고 적었습니다.하지만 박주민 의원의 설명은 정반대입니다. 박 의원은 페이스북을 통해 "서울시로부터 공식 초청장을 받았지만 오늘 신년인사회에 가지 않았다"고 밝혔습니다.박 의원은 "초청을 안 받았을 거라는 '뇌피셜'은 차치하더라도, 최소한 참석 여부 같은 사실관계 정도는 확인해봐야 하는 것 아닌가"라고 반문했습니다.그러면서 "최소한의 취재도 없이, 명백한 허위사실을 '오세훈 띄워주기'에 활용한 기자에게 강력한 유감을 표한다"고 했습니다.논란이 확산되자 아주경제의 해당 기사는 본문에서 박주민 의원의 이름을 모두 삭제한 채 수정됐습니다. 이에 대한 별도의 공지나 정정보도 관련 언급은 없었습니다.