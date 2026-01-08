민주당 "부산시장 탈환, 광역·기초단체장 과반이 목표"

큰사진보기 ▲변성완 더불어민주당 부산시당 위원장이 8일 부산시의회 중회의실에서 지방선거 등과 관련한 기자간담회를 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

"부산에서 (명실상부한) 집권 여당이 될 겁니다."

큰사진보기 ▲23일 열린 해양수산부 부산 청사 개청식. 이재명 대통령은 취임 이후부터 해수부 부산 이전에 속도를 냈고, 실제 연내 이전 약속을 지켰다. 민주당은 이러한 노력이 최근 민심에 영향을 주고 있다고 판단한다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

5개월 앞으로 다가온 지방선거와 관련해 변성완 더불어민주당 부산시당 위원장은 "이재명 정부가 출범해 민주당이 집권당이 됐고, 국회의 다수당인데도 대한민국 제2의 도시라는 부산에서는 아주 비참한 성적표를 갖고 있다"라며 이같이 말했다.새해를 맞아 8일 부산시의회 중회의실에서 기자간담회를 연 변 위원장은 "이재명 정부를 뒷받침하고, 손발을 맞추려면 민주당도 부산시에서 집권 여당이 돼야 한다"라고 강조했다. 부산의 정치 지형은 2018년을 제외하면 부산시장을 비롯한 시의회 의석과 기초단체장 대부분을 국민의힘이 싹쓸이해 왔다. 직전 지방선거에서 민주당이 거둔 성적은 광역의원 비례 2석에 불과할 정도다.하지만 이번엔 이런 상황을 바꿔 부산시장을 탈환하고, 광역과 기초단체장의 과반을 차지하겠다는 게 부산 민주당의 목표다. 여기엔 정치적으로 사실상 야당인 처지로는 이재명 정부 성공에 힘을 보탤 수 없다는 우려도 담겼다.그렇다고 해도 최근 논란이 된 '부산 격전지' 발언 등엔 조심스러운 태도였다. 앞서 조승래 중앙당 사무총장이 국민의힘 소속 박형준 부산시장을 비판하면서 "요즘 여론조사를 봐서는 부산이 격전지 같지도 않더라"라는 발언을 했는데, 이를 두고 그는 "긍정적 의도의 메시지로 봐야 한다"라며 "우리가 당연히 이긴다는 건 자만이고, 부산은 여전히 전략적 험지"라고 해명에 나섰다.특히 여론조사 결과 그래프에서 이재명 대통령의 국정운영 지지율이 상대적으로 높은 반면, 민주당 지지율은 낮다는 점도 설명하며 "이를 따라가지 못하는 것에 대한 자책이 있다", "효능감 있게 일을 좀 더 해야 하겠다 이런 생각이다"라고 말했다. 변 위원장은 다가오는 선거에서 반전을 위한 구상을 부산시민에게 제시할 계획이라고 덧붙였다.3선 도전을 공식화한 박 시장을 놓고는 "제대로 한 게 없다"라고 혹평을 던졌다. 박 시장은 최근 조 사무총장의 발언이 언론에 보도되자 "여론이 불리해지면, 멀쩡한 사람에게 덮어씌우기 선동하는 DNA가 남다른 정당"이라며 민주당을 겨냥한 글을 페이스북에 올렸다. 그러면서 그는 투자유치와 고용률, 관광객 증가, 실업률 하락 등 4년 8개월 시정의 성과를 자평했다.하지만 이에 동의할 수 없다는 듯 변 위원장은 2030 부산엑스포 유치 참패 사례 등을 들어 "도대체 한 게 없다는 얘기를 (주변에서) 많이 듣는다. 그러한 비판적 시각이 여러 여론조사 결과에 포함돼 있다고 생각한다"라고 쓴소리를 냈다. 그는 되레 실패 사례는 왜 말하지 않느냐고 반문했다.전재수 전 장관을 둘러싼 통일교 논란 등 불리한 정황은 정면돌파로 풀어가겠단 계획이다. 통일교로부터 금품수수를 하지 않았다며 전면 부인에도 민주당의 부산시장 유력 주자로 꼽히는 전재수 국회의원은 경찰 수사를 받고 있다. 변 위원장은 "전 의원이 당당히 수사에 임하겠다고 한 만큼 결과를 지켜볼 것"이라며, 한일해저터널 로비 논란이나 향후 특검 수사 등에 대해서도 부산 민주당이 문젯거리가 될 건 없다고 일축했다.부산 민주당이 이날 공개적으로 기자들을 만난 건 본격적으로 선거 채비에 돌입했단 것을 알리려는 의도다. 이날을 시작으로 조만간 '부산집권준비위'를 발족하고, 변 위원장이 직접 위원회를 끌어간다. 이 조직은 대선 직전 중앙당의 집권플랜본부를 본떠 만들었다. 산하에는 전략기획·정책지원·해양수도북극항로·부울경메가시티 본부 등을 가동한다.실제로 선거에서 뛸 후보자 발굴에도 공을 들인다. 1월 중순 부산시당 상무위원회를 열어 공천관리위를 구성하고, 1·2차 예비후보자 자격심사를 거쳐 2월 안에 그 결과를 발표하기로 했다. 공천 방향은 '인재 중심, 컷오프 없는' 시스템 공천을 내세웠다. 당원들에게 선출권을 넘겨 공천 탈락 후유증을 최소화하면서 모든 후보에게 경선 기회를 보장하겠다는 것이다.