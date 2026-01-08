대구신보, 한국은행과 손잡고 중소기업과 소상공인 특별보증

큰사진보기 ▲대구신용보증재단은 8일 한국은행 대구본부와 MOU를 맺고 지역 소상공인과 중소기업에 대한 보증을 지원한다고 밝혔다. ⓒ 대구신용보증재단 관련사진보기

대구신용보증재단이 지역 중소기업과 소상공인의 금융 부담 완화를 위해 한국은행 대구경북본부와 손잡고 특별보증을 시행한다.대구신용보증재단은 8일 한국은행 대구경북본부와 '대구 ESG·청년·일자리 플러스 특별보증 지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.이번 협약에 따라 대구신보는 총 500억 원 규모의 특별보증을 시행하고, 한국은행은 지방중소기업지원 프로그램(C2) 자금을 연계 지원한다.지원 대상은 ESG 경영 실천기업과 청년기업, 일자리 창출기업 등으로, 기업당 최대 8억 원 이내에서 보증을 제공한다.보증료는 연 1.0% 고정으로 우대 적용되며 한국은행 C2 자금 연계를 통해 금융비용 부담을 낮출 수 있을 것으로 기대된다.박진우 대구신보 이사장은 "정책보증과 정책자금 연계를 통해 지역 중소기업과 소상공인의 금융 접근성을 높이겠다"며 "관계기관과 협력을 강화해 경영안정에 힘쓰겠다"고 말했다.김주현 한국은행 대구경북본부장은 "ESG·청년·일자리 창출 기업의 금융비용 부담 완화에 기여할 것"이라며 "지역경제의 안정적 성장 기반 마련을 위해 정책자금 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.이번 특별보증은 다음달 1일부터 시행되며 '보증드림' 앱을 통해 보증신청과 서류 접수가 가능하다. 자세한 사항은 대구신보 홈페이지(www.dgsinbo.or.kr) 또는 영업점을 통해 확인할 수 있다.