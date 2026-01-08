"정치검찰의 조작기소, 이 대통령 사건 즉각 공소 취소하라"

큰사진보기 ▲이건태 민주당 최고위원 선거 후보가 8일 오후 대전시의회에서 기자회견을 열고 "정치검찰이 자행한 이재명 대통령 사건을 지금 당장 공소취소 하라"고 촉구했다. 이 자리에는 박범계, 장종태, 장철민 의원과 대전지역 전현직 지방의원, 당원 등이 참석했다. ⓒ 장재완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이건태 민주당 최고위원 선거 후보가 8일 오후 대전시의회에서 기자회견을 열고 "정치검찰이 자행한 이재명 대통령 사건을 지금 당장 공소취소 하라"고 촉구했다. 이 자리에는 박범계, 장종태, 장철민 의원과 대전지역 전현직 지방의원, 당원 등이 참석했다. ⓒ 장재완 관련사진보기

더불어민주당 최고위원 선거에 출마한 이건태 후보가 8일 대전을 방문, 이재명 대통령에 대한 검찰의 기소를 '정치적 조작기소'라 규정하고 즉각적인 공소취소를 촉구했다.이 후보는 이날 오후 대전시의회 로비에서 열린 기자회견에서 "윤석열 정치검찰이 없는 죄를 만들어 대통령에게 족쇄를 채웠다"며 "검찰총장은 즉시 공소를 취소해야 한다"고 주장했다.이 자리에는 박범계·장철민·장종태 국회의원과 전·현직 지방의원, 당원 등이 참석했다. 또한 박용갑·황정아 의원은 기자회견문에 이름을 올렸다. 이날 기자회견 참석자들은 "검찰권 남용에 맞서 민주주의를 회복해야 한다"며 국정조사 추진과 정치검찰 개혁을 요구했다.이건태 후보는 기자회견 모두발언에서 "윤석열 정치검찰이 이재명 대통령을 상대로 8가지 허위 공소사실을 만들어낸 것은 헌정사에 없는 정치 보복"이라며 "이는 국민이 선택한 대통령을 검찰이 좌지우지한 사건"이라고 주장했다.그는 "윤석열 전 대통령이 내란으로 물러난 뒤, 이제는 조작기소의 진상을 밝혀야 한다"며 "검찰이 저지른 권력 남용의 책임을 묻고 공소를 즉각 취소해야 민주주의가 회복된다"고 강조했다.아울러 "이재명 정부는 내란의 상처를 딛고 국민이 다시 세운 정부"라며 "비상계엄과 혼란 속에서도 국정을 안정시킨 대통령에게 조작된 기소의 족쇄를 채운 것은 국가를 무너뜨리는 행위"라고 덧붙였다.이 후보와 기자회견 참석자들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "이재명 대통령은 국가경제와 민생경제의 뚜렷한 회복세를 이끌고 있다"며 "사상 첫 코스피 4000 돌파, 관세 협상 타결, 핵추진 잠수함 도입 등은 국민의 삶과 국가 경쟁력 강화로 이어지고 있다"고 밝혔다.이어 "그러나 정치검찰의 조작기소가 대통령의 발목을 잡고 있다"며 "대통령은 대장동·쌍방울 대북송금·위증교사·공직선거법 등 8건의 사건으로 없는 죄를 뒤집어쓴 채 국정을 수행하고 있다"고 지적했다.또한 이들은 "대장동 사건의 핵심 증거는 유동규의 허위 진술뿐이며, 재판 과정에서 유동규가 '이재명 시장이 민간사업자들의 요구를 모두 거절했다'고 증언했다"면서 "검찰이 제시한 논리가 이미 무너졌다"고 주장했다.그러면서 "쌍방울 대북송금 사건 역시 변호사비 대납에서 시작해 근거 없는 스마트팜 비용, 방북 비용 사건으로 둔갑했다"며 "검찰이 피의자 진술을 회유하고 조작한 정황이 드러난 만큼 이는 명백한 조작기소"라고 강조했다.질의응답에 나선 이 후보는 "조작된 기소는 폐기 대상"이라며 "검찰총장은 형사소송법상 권한을 행사해 1심 단계의 사건부터 공소를 취소해야 한다"고 말했다.그는 이어 "조작기소가 폐기되지 않는 한 대한민국의 사법정의는 바로 설 수 없다. 공소취소만이 내란을 딛고 세워진 이재명 정부를 지키는 길"이라고 강조하면서 "검찰의 정치적 기소를 막기 위한 제도 개선과 책임자 처벌이 뒤따라야 한다. 당선 후 최고위원으로서 진상조사와 국정조사를 끝까지 추진하겠다"고 덧붙였다.한편, 이날 박범계 의원은 "이건태 후보는 이재명 대통령이 검찰 독재의 탄압을 받을 때 묵묵히 곁을 지킨 의리의 인물"이라며 "민주당이 이번 지방선거에서 승리하고 민주주의를 지켜내기 위해 반드시 필요한 사람"이라고 말했다.