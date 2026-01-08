금관 전시 가면 꼭 찍는 사진, 줄 설 수밖에 없네요

"당신, 요즘 박물관 방문객이 역대 최고치를 매번 경신하고 있다는 거 알아? 금관 전시 인증샷이 요즘 제일 '힙'하대!"

큰사진보기 ▲천년왕국 신라의 역사를 들여다볼 수 있는 경주국립박물관. '신라 금관, 권력과 위신'이라는 주제로 특별전이 열리고 있어 수많은 여행자가 찾고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"어디서 종소리 안 들려? 소리가 진짜 깊다."

"여보, 백제 무령왕릉에서도 화려한 금장식들이 많이 나오지 않았어? 거기도 금관이 있었던 거 아니야?"

"맞아, 무령왕릉 유물도 정말 아름답지. 하지만 유 교수님도 강조하시더라고. 거기서 나온 건 머리에 쓰는 '관' 자체가 아니라, 비단 모자에 꽂았던 화려한 '금제 관장식'이라고. 타오르는 불꽃 같은 문양이 일품이지만, 머리 테두리부터 세움 장식까지 금으로 만든 온전한 형태의 '금관'은 전 세계적으로도 드물고, 한반도에서는 오직 신라에서만 발견되었거든."

"세상에, 저 굽은 옥 좀 봐. 어쩌면 이리 고울까?"

큰사진보기 ▲100여년 만에 한자리에 모인 6점의 신라 금관. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"1921년에 경주 노서동의 한 민가에서 가옥 수리 공사를 하다가 우연히 황금이 무더기로 쏟아져 나온 거야. 그게 바로 첫 번째 신라 금관이었던 거지."

"진짜? 평범한 마당 아래에 그런 보물이 잠들어 있었다니! 경주는 정말 땅만 파면 보물이라는 말이 맞나 보네."

"이건 스웨덴 황태자가 직접 발굴에 참여했대. 스웨덴의 '서(瑞)'자랑 금관 속 봉황 장식의 '봉(鳳)'자를 합쳐서 서봉총이 된 거지."

"북유럽 황태자가 신라 봉황을 만났다니, 이름만큼 낭만적이다."

이건 유 교수님이 강의 때 들려주신 이야기인데, 일제강점기 때 한 일본인 박물관장이 술자리에서 기생에게 금관을 씌워주고 사진을 찍어 논란이 된 적이 있었대."

"세상에, 말도 안 돼! 그 귀한 걸 술자리 노리개로 썼다고? 진짜 너무하다."

큰사진보기 ▲많은 인파와 화려한 미디어아트가 어우러진 전시장 모습. 신라 금관을 배경으로 인증샷을 남기려고 분주하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"여보, 우리도 얼른 줄 서자! 이렇게 찍으면 금관을 머리에 쓴 것처럼 나온대."

덧붙이는 글 | 지난해 12월 28일부터 같은 달 30일까지 경북 일원을 여행하고 다녀왔습니다.

박물관이 이토록 뜨거웠던 적이 있었을까. 경주로 향하는 길, 아내가 휴대폰 속 SNS 피드를 보여주며 눈을 반짝였다.박물관이 가장 대중적인 문화의 장소로 변했음을 실감하며, 우리도 그 뜨거운 열기를 따라 황금빛 신라를 만나러 갔다. 이번 경주 여행 목적지는 단연 국립경주박물관. 1921년 금관총이 발굴된 이후, 100여 년 만에 처음으로 신라 금관 6점이 한자리에 모인다는 소식은 우리를 설레게 했다.박물관 정문을 지나 경내에 들어서자마자 웅장하고 깊은 종소리가 발끝까지 전해졌다.우리의 시선이 멈춘 곳은 박물관 마당 우측, 고즈넉하게 자리 잡은 야외 종각이었다. 국보 성덕대왕신종이 고고한 자태로 매달려 있었다. 사실 이 소리는 종의 보존을 위해 직접 타종하는 대신 디지털 음원으로 재현된 울림이었지만, 박물관 중심에서 사방으로 퍼져나가는 소리는 마치 우리를 신라의 시간 속으로 안내하는 이정표 같았다.천년 신라의 소리가 현대의 공기를 메우는 묘한 시공간의 교차를 느끼며 우리는 예약해 둔 금관 특별전시실로 향했다.아내의 질문에 나는 얼마 전 지금은 국립중앙박물관장인 유홍준 교수의 신라 금관 강의에서 들었던 내용을 떠올리며 답했다.신라 금관은 지금까지 총 6점이 세상에 나왔다. 1921년 금관총을 시작으로 서봉총, 금령총, 황남대총, 천마총, 그리고 교동에서 발견된 금관들이 그 주인공이다. 이 귀한 보물들이 고향 경주에 한자리에 모인 것은 발굴 역사 100여 년 만에 처음 있는 일이라고 한다.아내는 50개가 넘는 곡옥이 달린 천마총 금관 앞에서 한참을 머물렀다. 조명 아래 미세하게 떨리는 금판의 장식들은 마치 천 년의 잠에서 깨어나 방금 숨을 쉬기 시작한 생명체 같았다.6점의 금관은 언뜻 비슷해 보이지만, 자세히 들여다보면 저마다의 독특한 개성과 사연을 품고 있다. 단연 눈길을 끄는 것은 천마총 금관이다. 대릉원 고분군 중 내부가 유일하게 공개된 155호 고분은 1973년 발굴 당시, 자작나무 껍질에 그려진 '천마도'가 발견되면서 '천마총'이라는 이름을 얻었다. 이 금관은 신라 금관 중 금판이 가장 두껍고 장식이 화려하여 신라 황금 문화의 정점으로 꼽힌다.금령총 금관은 다른 금관들에 비해 크기가 눈에 띄게 작다. 지름이 겨우 15cm 남짓한 이 왕관은 무덤의 주인이 어린 왕자였을 것임을 짐작하게 한다. 화려한 곡옥 대신 금으로 만든 방울들이 달려 있어, 흔들릴 때마다 맑은 소리를 냈을 그 주인의 짧고도 귀한 생애를 상상하게 만든다.가장 웅장한 규모를 자랑하는 황남대총 금관은 신라 금관의 전형적인 아름다움을 보여준다. 학계에서는 이 무덤의 주인을 여성, 즉 왕비로 추정하기도 한다. 왕비의 머리 위에서 빛났을 이 왕관은 고대 신라 여성이 가졌던 높은 사회적 위상을 대변하는 듯 당당한 위용을 뽐낸다. 나는 아내에게 금관총에 얽힌 기막힌 우연도 함께 들려주었다.우리는 서봉총 금관 앞으로 발걸음을 옮겼다.아내의 미소 끝에 나는 조금 씁쓸한 비화 하나를 더해주었다.아내는 믿기지 않는다는 듯 금관을 다시 한번 쳐다보았다. 찬란한 금빛 뒤에 가려진 우리 역사의 아픔까지 견뎌내며 유물들은 비로소 우리 앞에 서 있었다.전시장 한쪽에서는 사람들이 전시 케이스 앞에서 줄을 서서 휴대폰 각도를 맞추고 있었다.아내의 재촉에 나도 카메라를 들었다. 전시장을 나오며 우리는 동시에 같은 질문을 던졌다. 과연 금관이 이 여섯 점 뿐일까? 어딘가 잠들어 있을 또 다른 황금을 상상하는 것 만으로도 경주의 밤은 풍성해졌다. 박물관을 찾는 발길이 끊이지 않는 이유는, 이 찬란한 유물들이 박제된 과거가 아니라 우리 곁에서 끊임없이 새로운 이야기를 건네오기 때문일 것이다.