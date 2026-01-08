성일종 "중국, 서해 구조물 자국 영토 근거 삼을 것"... 대통령 발언 정면 비판

큰사진보기 ▲성일종 국방위원장 ⓒ 성일종 의원실 관련사진보기

국회 국방위원장인 성일종 국민의힘 의원은 7일, 중국의 서해 구조물 문제와 관련해 이재명 대통령의 발언을 두고 "중국이 해당 구조물을 자국 영토의 시발점으로 주장할 수 있다"며 강하게 비판했다.성 위원장은 이날 입장문을 통해 대통령이 중국 순방 기자단 간담회에서 "(구조물이) 공동 수역 중 중국 쪽 경계에 붙어 살짝 넘어온 것"이라고 언급한 데 대해 "국익 우선이라는 대통령의 발언이 한중 정상회담에서 실제로 지켜졌는지 의문"이라고 밝혔다.그는 "한중잠정조치수역에서 구조물 설치는 양국 간 협의가 전제돼야 한다"며 "중국이 양식장이라고 주장하는 시설은 잠수함 탐지 등 군사시설로 전용될 수 있는 만큼, 정부는 강력히 항의하고 완전 철수를 요구해야 한다"고 주장했다.성 위원장은 또 "중국은 남중국해에서도 평화적 어업 활동을 명분으로 시설을 설치한 뒤 군사기지로 전용한 전례가 있다"며 "이런 선례가 서해에서 반복될 수 있다"고 경고했다. 이어 "이번 방중은 국익도 실용도 없는 외교였다"며 "지금이라도 서해 구조물의 완전 철수를 요구해야 한다"고 강조했다.이에 대해 여당과 지역 정치권에서는 성 위원장의 주장이 과도하다는 반론이 나왔다. 조한기 더불어민주당 서산·태안 지역위원장은 "한중 관계와 국익 중심의 균형 외교에 균열을 초래하는 발언"이라며 "혐중 정서를 자극해 대통령 방중 성과를 평가절하하려는 의도로 읽힌다"고 비판했다.민주당의 한 관계자도 본지와의 통화에서 "대통령이 정상회담에서 해당 사안을 공식 의제로 올렸고, 중국 측이 일부 구조물을 철거하겠다는 의사를 밝힌 것으로 설명했다"며 "구체적인 조치는 실무선에서 진행하기로 한 사안"이라고 전했다. 이 관계자는 "해당 구조물이 설치된 2024년 당시 정부는 윤석열 정부였고, 당시에는 별다른 대응이 없었다"며 "정상회담 이후에만 문제를 키우는 것은 정치적 해석에 가깝다"고 말했다.서해 중국 구조물을 둘러싼 논란은 대통령 발언의 외교적 해석과 정상회담 성과 평가를 둘러싼 정치권 공방으로 확산되고 있다. 중국의 철거 의사가 실제 조치로 이어질지, 정부가 이를 어떻게 관리·검증할지에 관심이 쏠린다.