박정 "민주적인 절차 중요, 김병기 소명 듣고 판단해야"

더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마한 박정 의원은 8일 오마이TV <박정호의 핫스팟> 인터뷰에서 "혼란을 수습해서 당을 안정화시키는 역할을 가장 잘 할 수 있다"며 "6.3 지방선거 승리로 이재명 정부 성공의 다리 역할을 하겠다"고 강조했다.
이어 박 의원은 "고위당정협의회를 24시간 수시로 할 수 있는 당청 구조를 만들어야 한다"며 "대통령 정책을 국회에서 법률과 예산으로 뒷받침하는 집권당의 원내대표 역할을 잘 해내겠다"고 말했다.
그는 '공천 헌금 의혹'에 휩싸인 김병기 의원의 거취 문제와 관련해 "김 의원이 '제명을 당할지라도 탈당은 안 하겠다'라고 얘기한 것은 본인이 소명하고 싶은 부분이 있다는 것"이라며 "지도부가 지시를 내려놨는데 중간에 바꾸는 것은 맞지 않다, (윤리심판원에서) 소명을 들어보고 나서 개인적인 일탈의 문제인지 도덕성의 문제인지 또는 구제받을 수 있는지 이런 것들을 (판단)하는 것 자체가 억울함을 없앨 수 있다"고 밝혔다.
그러면서 "본인이 탈당함으로써 아무것도 없는 것처럼 하는 게 과연 국민들한테 올바른 자세인가라는 것도 생각해 봐야 한다"며 "공당에서는 민주적인 절차가 필요하다"고 덧붙였다.
또 그는 국민의힘이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 철회를 요구하는 것에 대해 "인사청문회를 통해 국민들이 (의혹과 해명에 대해) 판단하게 해야 한다"고 강조했다.
그는 이 후보자 의혹과 관련, "다섯 번이나 국민의힘에서 공천을 했는데 그 동안에 왜 이런 것들을 밝혀내지 못했다"고 지적한 뒤, "이 후보자를 지명한 인사권자의 메시지는 통합, 능력, 실용이었다"며 "그런 것들이 다 묻힐 만큼의 도덕적 문제가 있다면 당연히 본인이 사퇴해야 한다"고 말했다.