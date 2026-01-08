박정 "민주적인 절차 중요, 김병기 소명 듣고 판단해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마한 박정 의원은 8일 오마이TV <박정호의 핫스팟> 인터뷰에서 "6.3 지방선거 승리로 이재명 정부 성공의 다리 역할을 하겠다"고 강조했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마한 박정 의원은 8일 오마이TV <박정호의 핫스팟> 인터뷰에서 "혼란을 수습해서 당을 안정화시키는 역할을 가장 잘 할 수 있다"며 "6.3 지방선거 승리로 이재명 정부 성공의 다리 역할을 하겠다"고 강조했다.이어 박 의원은 "고위당정협의회를 24시간 수시로 할 수 있는 당청 구조를 만들어야 한다"며 "대통령 정책을 국회에서 법률과 예산으로 뒷받침하는 집권당의 원내대표 역할을 잘 해내겠다"고 말했다.그는 '공천 헌금 의혹'에 휩싸인 김병기 의원의 거취 문제와 관련해 "김 의원이 '제명을 당할지라도 탈당은 안 하겠다'라고 얘기한 것은 본인이 소명하고 싶은 부분이 있다는 것"이라며 "지도부가 지시를 내려놨는데 중간에 바꾸는 것은 맞지 않다, (윤리심판원에서) 소명을 들어보고 나서 개인적인 일탈의 문제인지 도덕성의 문제인지 또는 구제받을 수 있는지 이런 것들을 (판단)하는 것 자체가 억울함을 없앨 수 있다"고 밝혔다.그러면서 "본인이 탈당함으로써 아무것도 없는 것처럼 하는 게 과연 국민들한테 올바른 자세인가라는 것도 생각해 봐야 한다"며 "공당에서는 민주적인 절차가 필요하다"고 덧붙였다.또 그는 국민의힘이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 철회를 요구하는 것에 대해 "인사청문회를 통해 국민들이 (의혹과 해명에 대해) 판단하게 해야 한다"고 강조했다.그는 이 후보자 의혹과 관련, "다섯 번이나 국민의힘에서 공천을 했는데 그 동안에 왜 이런 것들을 밝혀내지 못했다"고 지적한 뒤, "이 후보자를 지명한 인사권자의 메시지는 통합, 능력, 실용이었다"며 "그런 것들이 다 묻힐 만큼의 도덕적 문제가 있다면 당연히 본인이 사퇴해야 한다"고 말했다.