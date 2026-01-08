박지원 "이재명 대통령 외교 100점 만점에 99점"

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원은 8일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 이재명 대통령의 방중 성과를 언급하며 "이 대통령이 외교를 이렇게 잘 할 줄 몰랐다, 100점 만점에 99점이다"라고 말했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

박지원 더불어민주당 의원은 8일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 이재명 대통령의 방중 성과를 언급하며 "이 대통령이 세계 강대국들의 경젱 속에서 살아남는 외교를 잘 하고 있다"며 "이 대통령이 외교를 이렇게 잘 할 줄 몰랐다, 100점 만점에 99점이다"라고 말했다.박 의원은 "제가 외교의 귀재라고 하는 김대중 대통령을 5년간 모셔 봤지 않나"라며 "(이 대통령 외교) 진짜 잘한다"라고 거듭 강조했다.이어 그는 한반도 긴장 완화와 관련, "올해 4월 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문에서 상당한 진척이 있을 것이다, 북미 정상회담의 길로 가는 것 아닌가"라며 "이때 중국도 역할을 하지만, 이 대통령도 상당한 역할을 하게 될 것이다"라고 내다봤다.그는 또 김혜경 여사의 방중 행보에 대해서도 "피아노를 전공한 김혜경 여사와 성악가 펑리위안 여사가 통했다"고 말했다.박 의원은 장동혁 국민의힘 대표가 12.3 비상계엄에 대해 사과한 것과 관련, "최소한 장 대표가 사과하면서 '우리는 이(윤석열) 세력과 완전히 손절하고 건전한 보수의 길을 가겠다' 정도는 나왔어야 한다"며 "하지 않는 것이 훨씬 좋았을 기자회견이었다"고 지적했다. 그러면서 "진보 보수 할 것 없이 신문 사설에서 '그게 사과냐'라고 비판하고 있다"며 "당명 바꾼다고 (달라지나), 문패 바꾸면 새 집 되나"라고 꼬집었다.이어 그는 "내란 부두목 한덕수, 비리 영부인 김건희, 내란 우두머리 윤석열 선고가 1월부터 2월 사이에 나온다"며 "특히 윤 전 대통령에게 사형 아니면 무기징역 선고가 내려지면 '윤 어게인' 세력들이 급속히 몰락할 것"이라고 강조했다.그는 "국민의힘이 6월 지방선거에서 참패를 하면 마치 이승만의 자유당이, 박정희의 공화당이, 전두환의 민정당이, 박근혜의 새누리당이 몰락해서 역사 속으로 사라지듯 (국민의힘은) 사라질 것이다"라고 말했다.