동맹휴학 투쟁으로 일본인 교장을 몰아내다

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

증평 도안초등학교 연혁

1925.4.20 : 도안공립보통학교 개교

1941.4.1. : 도안국민학교로 교명 변경

1996.3.1. : 도안초등학교로 교명 변경

2024.1.5. : 제97회 졸업식 (졸업생수 : 7499명)

2025.3.1. 현재 : 8학급(특수학급 포함) 편성

【참고 문헌】

『충북의 독립운동과 독립운동가』(출판 국학자료원, 저자 : 박걸순)

<동아일보> 1925년 11월 29일자 기사 : '충북 도안보교 2‧3학년생이 맹휴'

<동아일보> 1926년 1월 7일자 기사: '맹휴 당한 괴산군 도안보 교장 개체(=교체)'

조선총독부 직원록

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북지역 독립운동사 연구 대가인 고 박걸순 전 충북대 사학과 교수는 저서 <충북의 독립운동과 독립운동가>(출판 국학자료원)에서 1920년대 충북지방의 학생운동은 1925년 증평 도안공립보통학교(현 도안초등학교)와 괴산 청안공립보통학교(현 청안초등학교), 괴산공립보통학교(현 명덕초등학교) 학생들의 맹휴(盟休·동맹휴학) 투쟁으로부터 본격화했다고 평가했다.박 교수에 따르면 2025년 5월 6일 청안초등학교 6년생 24명은 평소 불성실한 교사를 배척하고자 일본인 교장에게 4개 항의 진정서를 제출하고 만일 조건을 수용하지 않으면 전원이 맹휴에 돌입하기로 결의했다.이에 당황한 학교 당국은 해당 교사의 사과와 함께 상당한 조치를 약속해 해결했다.박 교수는 "충북지역 학생들의 맹휴 투쟁은 주로 일본인 교장과 교사 배척, 민족차별과 멸시에 대한 반발"이라며 "점차 학부모, 청년, 각계각층이 참여하는 양상으로 발전해 단순히 학생운동이 아닌 지역민 전체의 항일투쟁이었다"라고 평가했다.충북 증평군에 위치한 도안초등학교는 1925년 4월 20일 도안공립보통학교로 개교했다.고 박걸순 전 교수가 1920년 충북학생독립투쟁의 시작으로 평가하는 도안초등학교의 맹휴투쟁은 1925년 11월 17일 시작됐다.'맹휴투쟁'은 2학년과 3학년 학생 등 저학년 학생이 주도했다. 이유는 일본인 교장 강촌○○(岡村○○)의 악덕한 행동과 불미스런 행동때문이였다.이날 시작된 '맹휴 투쟁'은 해를 넘겨 1926년 1월 4일 일본인 교장을 교체하기로 하면서 마무리 된다.당시 도안초등학교의 '맹휴투쟁'은 <동아일보> 기사에서도 확인된다.1926년 11월 29일자 <동아일보> '한때 칭송 많은 강촌 교장을 돌연 배척, 충북 도안보교 2·3학년생이 맹휴'기사를 통해 도안초 2·3학년 학생이 교장 퇴진을 요구하며 '동맹휴학투쟁'에 돌입했다고 알린다.일본인 교장이 교무에 악덕하고 불미한 일이 있어, 학생들이 수업과 등교를 거부하는 투쟁에 들어갔다는 것이다.후속보도는 동맹휴학투쟁이 진행된 지 50일 정도 지난 1926년 1월 7일이 돼서야 나온다.<동아일보>는 '맹휴 당한 괴산군 도안보 교장 개체(改替=교체)'란 제목의 기사를 통해 동맹휴학 투쟁이 마무리된 사실을 공개한다.기사에 따르면 1926년 1월 4일 학생들이 퇴진을 요구한 일본인 교장 강촌○○(岡村○○)의 교체가 결정됐다.교체결정을 받은 일본인 교장 강촌○○(岡村○○)은 충북 진천군에 있는 진천공립보통학교(현 상산초등학교)로 발령이 났다.이에 따라 학생과 학부형은 이를 받아들이기로 결정했다.아쉬운 것은 도안초등학교 동맹휴학 투쟁에 대한 자료가 <동아일보> 기사 외에 따로 발굴된 것이 없다는 점이다.이에 따라 투쟁을 이끈 인물이 누구였는지, 투쟁 기간은 언제 였는지 확인할 길이 현재로선 매우 부족하다.1920년 충북학생독립운동의 시작점으로 평가되는 도안초등학교 '맹휴' 투쟁에 대한 자료발굴이 시급한 이유가 여기 있다.한편 박걸순 전 교수가 발굴한 일제 측 자료에 따르면 1920년대 맹휴 투쟁은 전국적으로 404회, 충북지역은 17회가 발생했다.박 전 교수에 따르면 학생독립운동은 그 사실이 밝혀지지 않은 경우가 대부분이어서 실제 학생운동 횟수는 더 많을 것으로 추정된다.