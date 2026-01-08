메뉴 건너뛰기

사회

26.01.08 14:28최종 업데이트 26.01.08 14:28

민주노총충북본부 "미국의 베네수엘라 침공은 전쟁범죄"

ⓒ 충북인뉴스

민주노총충북지역본부(본부장 박옥주)가 미국이 군사력을 동원에 베네수엘라 마두로 대통령을 체포한 것에 대해 '전쟁범죄'라고 비판했다.

8일 민주노총충북본부는 성명을 내고 "트럼프 정권은 베네수엘라 수도 카라카스 일대의 민간·군사 시설을 공격하며 침공을 감행했다"며 "희생된 것은 베네수엘라의 권력자가 아니라, 공장에서 일하고 병원에 의존하며 하루하루 생계를 이어가는 노동자와 민중"이라고 밝혔다. 이어 "어떠한 경우에도 타국의 민중을 전쟁의 인질로 삼을 권리는 없다"고 주장했다.

민주노총충북본부는 "이번 침공은 유엔 헌장 제2조 4항이 명시한 무력 사용 금지 원칙을 명백히 위반한 불법 행위"라며 "유엔 안보리 승인도, 자위권도 없는 침략 전쟁"이라고 강조했다.

그러면서 "미국의 침공은 베네수엘라 노동자와 민중이 스스로 사회와 미래를 결정할 권리, 즉 자기결정권을 폭력으로 유린한 범죄"라고 비판했다.

민주노총충북본부는 "이번 군사 공격의 본질은 명백하다"며 "민주주의나 인권을 위한 것이 아니라, 자원과 지역 패권을 장악하기 위한 정권 교체 공작"이라고 단정했다.

이들은 "미 트럼프 정권의 불법적이고 침략적인 베네수엘라 전쟁을 단호히 규탄한다"며 "우리는 베네수엘라 노동자·민중을 비롯해 미국의 전쟁과 지배로 고통받는 모든 노동자들과 굳게 연대할 것"이라고 강조했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

