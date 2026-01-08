송기섭 군수, 충북지사 출마선언... "충북특별중심도로 대도약"

큰사진보기 ▲송기섭(더불어민주당) 진천군수가 충북도지사 출마를 선언했다. (사진 : 충북인뉴스 DB) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난해 4월 청남대 대한민국임시정기념식에 참석한 송기섭 군수. 충북도내 자치단체장 중 유일하게 송기섭 군수만 참석했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

송기섭(더불어민주당) 진천군수가 충북도지사 출마를 선언했다.8일 송 군수는 충북도청 브리핑룸에서 도지사 출마를 알리는 기자회견을 열었다.송 군수는 "제도와 정책적으로 변방에 머물고 있는 충북을 1중(Center), 대한민국의 실질적 중심인 충북특별중심도로 도약시켜야 한다"며 '국가발전의 핵심, 충청북도 건설'을 미래 비전으로 제시했다.진천 출신의 송 군수는 이월초-진천중-청주고-서울시립대를 졸업했다. 14회 기술고시에 합격한 뒤 국토교통부 대전국토관리청장, 행정중심복합도시건설청장을 지냈다. 2016년 재보궐 선거를 통해 당선돼 내리 3선에 성공했다.송 군수는 더불어민주당 서울시장 후보로 거론되는 정원오 구청장과 닮은 꼴 정치인이다.두 인물은 3선 자치단체장이라는 점과 국회의원을 거치지 않고 오로지 행정에 대한 평가만으로 광역단체장 유력후보로 거론된다는 공통점이 있다.송 군수는 "행정은 말이 아니라 성과이며 정치는 군림이 아니라 책임"이라며 "풍부한 행정 경험과 검증된 실력으로 충북의 위기를 대도약의 기회로 바꾸겠다"고 강조했다.그는 도정 출범 1년 안에 가시적 성과를 내기 위한 6대 우선 추진 과제를 제시했다.충북특별중심도 추진을 위해 4대 성장엔진을 중심으로 법과 제도, 전담체계를 구축하겠다는 것이다.송 군수가 제시한 4대 성장엔진은 ▲지역융합 경제권, ▲철동공항 세계권, ▲인공지능 미래권 ▲기본사회 상생권이다.또 청주국제공항 민간전용 활주로 건설을 위한 정부 협의를 마무리하는 한편 중부권 광역급행철도(JTX) 적격성 심사에 나서겠다고 밝혔다.지역 균형발전을 위한 특화정책 수립, 친일재산 환수 사업의 도 전역 확산, 진천형 통합돌봄 사업 전면 확대를 약속했다.송기섭 군수는 기자회견에서 "일생 배운 것은 행정이고 저를 정치가라고 생각한 적 없다"고 말했다.자신을 행정가라고 규정했지만, 정치지도자로서 결단이 필요할 때에는 빠르게 행동하는 모습을 보였다.대표적인 사례가 지난 해 12월 3일 발생한 윤석열의 비상계엄에 대한 송 군수의 대응이다.송 군수는 비상계엄이 선포된 후 전국기초자치단체장 중 가장 먼저 비상계엄 철회를 요구했다.이어 윤석열 대통령이 탄핵될 때까지, '민주주의가 사망했다'는 의미로 검은색 넥타이를 착용했다.송 군수는 친일파에 대한 미화나 역사왜곡 문제에 대해서도 일관되게 단호한 입장을 유지했다.지난해 4월 충북 청주시에 소재한 대한민국임시정부기념관에서 열린 기념식에 김영환 충북도지사와 윤건영 교육감, 이범석 청주시장은 참석하지 않았다.도내 단체장 중 유일하게 송기섭 진천군수만 참여했다.송 군수는 이날 "헌법에 명시된 상해임시정부의 정통성을 부정하는 친일세력이 여전히 있다"며 역사왜곡에 대한 단호한 입장을 표명했다.그는 자신이 직접 단장을 맡아 친일재산 국가귀속을 추진했다. 지난해 8월 진천군은 전국 자치단체중 처음으로 '친일재산 국가귀속을 위한 TF'를 꾸렸다. 광복회 인사 등 외부자문기구를 구성하고, 관내 모든 토지를 전수 조사해, 법무부에 귀속신청서를 접수했다.파장은 컸다. 진천군이 친일재산국가귀속TF를 구성한 지 이틀 만에 이재명 대통령이 친일재산 국가귀속을 지시했다.정성호 법무부장관과 권오을 국가보훈부 장관도 나서 친일재산국가귀속법을 제·개정하겠다고 공식선언했다.독립운동가 후손인 우원식 국회의장도 진천군의 사례를 극찬하며 힘을 보탰다.송기섭 군수의 부친은 일제강점기 일제에 의해 사할린 탄광으로 강제로 끌려갔단 징용공으로 알려졌다.송 군수는 "해방을 맞은 뒤 아버지가 돌아왔는데, 가지고 온 것은 쌀 한 되가 전부였다"며 "귀국한 지 1년 만에 탄광에서 일하다 발병한 폐병으로 돌아가셨다"고 말했다.부친이 돌아가시면서 송 군수는 어린 시절 지독한 가난 속에서 생활했던 것으로 전해졌다.송 군수와 이웃으로 지낸 이강일(청주상당) 국회의원은 "어린 시절 어머니가 송 군수의 옷가지와 양말 등을 챙겼다"며 "송 군수가 제대로 영양을 섭취했다면 키가 훨씬 컸을 것"이라고 말했다.송 군수는 출마 기자회견에서 "나를 키워주신 고향 충북에 진 빚을 갚는 마음으로 이 길에 섰다"며 "160만 도민과 함께 국가 발전의 핵심 충북특별중심도를 반드시 완성하겠다"고 밝혔다.