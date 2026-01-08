박완수 지사 "성공 사례 공유 넘어 정책으로 만들어야"

큰사진보기 ▲8일 경남도청 대회의실에서 열린 ‘새해, 경남을 빛낸 도민 초청 행사’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 '경남을 빛낸 도민'들을 만나 "사례 공유를 넘어 정책으로 만들겠다"라고 밝혔다. 8일 경남도청 대회의실에서 열린 '새해, 경남을 빛낸 도민 초청 행사'에는 100여명이 참석했다.박완수 도지사는 "도민들이 도정에 바라는 이야기를 듣고 반영해보자는 생각에 올해는 다르게 시작한다"라며 "경남의 각계각층 성공 이야기를 들어 '경남의 희망과 행복을 향상(점프업)'시키는 한 해로 만들자는 취지에서 이 자리를 만들었다"고 말했다.이어 "각계각층의 성공·희망 이야기를 많이 들려주시고, 새해에 이런 이야기가 도민들에게 희망을 주고, 올해 한 해도 행복감과 희망을 가지고 한 해를 보내시길 바란다"고 덧붙였다.행사에는 산업, 보건의료, 경제, 안전, 청년, 체육, 관광 등 각 분야에서 경남의 성장과 발전에 기여한 도민 100여 명이 참석했다. 참석자들은 각 분야에서 체감한 변화와 남은 과제를 공유했다.우주항공 분야 참석자는 "경남의 민간기업이 주축이 되어 누리호 발사체 제작과 성공적 발사에 기여할 수 있어 자부심을 느낀다"며 "경남이 대한민국 우주산업의 중심으로 자리매김하고 있음을 현장에서 느끼고 있다"고 말했다.응급의료지원단 연구원은 경상남도 응급의료상황실 운영 성과를 공유하며 "응급환자 병원 선정과 전원 조정 지원 업무를 통해 도민 생명을 지키는 컨트롤타워 역할을 성공적으로 수행하고 있다"고 밝혔다.금융 분야에서 '경남동행론'의 안착 사례를 소개한 업무 담당자는 "신용도가 낮아 금융권 대출이 어려운 도민들에게 실질적인 도움을 드릴 수 있어 보람을 느낀다"라고 전했다.산청군 생비량면 송계마을 이장은 지난해 호우 피해 당시 밧줄을 들고 물살을 헤쳐 고립된 주민 2명을 구조한 사례를 전하며 "이웃이 위험에 처했을 때 당연히 해야 할 일을 했을 뿐"이라며 '마을 내 배수장 설치'와 '마을회관 인명구조용 밧줄 비치'를 건의했다.경남청년봉사단 단원은 수해 복구 현장 지원 활동을 여러 차례 펼친 경험을 소개하며 "청년들이 지역사회 문제에 관심을 갖고 함께 해결해 나가는 것이 중요하다"고 전했다. 이어 주말 봉사활동을 위한 공공기관 등 유휴공간 제공을 건의했다.어촌 분야 '고양이마을' 일반농산어촌 거점개발 사업으로 국비 64억 원을 유치한 성과를 공유한 '청년 성장 이야기대회' 수상자는 "청년들의 참신한 아이디어가 지역 발전의 원동력이 될 수 있다"라며 "곳곳의 유휴 회관 등을 발굴해 청년 아이디어를 전문가 관점에서 기획하고, 임대료·리모델링 지원으로 청년 활동 기반을 마련해 달라"고 건의했다.경남도체육회 스포츠단 카누팀 감독은 선민주 선수의 국가대표 선발 사례를 소개하며 "경남이 키운 선수가 태극마크를 달고 세계무대에서 활약하게 돼 뿌듯하다"고 소감을 밝혔다.경남도는 "현장에서 제시된 의견을 분야별로 검토해 추진 가능 과제는 신속히 반영하고, 추가 검토가 필요한 사안은 후속 협의와 점검 체계를 통해 구체화할 계획"이라고 밝혔다.