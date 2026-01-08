이완섭 시장, LH 일자리연계형 지원주택사업 참여 재차 촉구

▲이완섭 시장, LH의 일자리연계형 지원주택사업 참여 재차 촉구 8일 오전 열린 새해 언론인과 대화에 나선 이 시장은 당진시와 서산시의 인구 역전 관련 답변을 하던 도중 “여러분(언론)이 목소리를 내줘야 한다”며 “LH에서 국가공모사업을 일방적으로 무산시켰다. 이건 있을 수 없는 일이다”고 말했다. 방관식 관련영상보기

이완섭 시장이 일자리연계형 지원주택사업의 조속한 재개를 한국토지주택공사(아래 LH)에 강력히 촉구했다.8일 오전 새해 언론인과의 대화에 나선 이 시장은 당진시와 서산시의 인구 역전 관련 답변을 하던 도중 "여러분(언론)이 목소리를 내줘야 한다"며 "LH에서 국가공모사업을 일방적으로 무산시켰다. 이건 있을 수 없는 일이다"고 말했다.이어 "국토교통부가 공모를 LH와 같이 하기로 한 건데 (사업 포기) 있을 수가 없는 일이다. 이것은 서산과 서산시민을 우습게 보는 것이고, 충남을 우습게 보는 거 아닌가 싶다"며 LH에 강한 유감의 뜻을 밝혔다.서산시에 따르면 일자리연계형 지원주택사업은 2023년 8월 국토교통부가 주관한 공모사업으로 시와 LH가 공동 진행해 선정됐다. 이후 시는 지방재정 투자심사를 비롯한 굵직한 행정절차를 마무리했다.그러나 LH는 2024년 10월 24일 당진 석문국가산단의 공실을 이유로 사업 참여가 어렵다며 입장을 서산시에 통보했다.이에 따라 대산읍 주민들은 지난 4월과 12월 LH 본사와 대전·충남 지역 본부를 찾아 집회를 개최하는 등 강하게 반발했다.이 시장도 지난해 12월 29일 관련 기자회견을 열고, "당진 국가석문산단의 공실을 이유로 사업 참여가 어렵다는 통보를 했음에도 해당 산단에 2026년 1124세대의 공공임대주택을 추가 공급하는 사업을 진행한다는 것은 형평성에 어긋난다"며 LH의 사업 참여를 주장했다.이날 기자회견에서도 이 시장은 "이건 서산만의 문제가 아니고 있을 수가 없는 일이다. 공공기관이 이제 와서 그런 협약을 한 일이 없다고 이야기하는 것은 말이 되지 않는다"며 LH를 비판했다.이 시장은 박상우 전 국토교통부 장관을 만난 일화도 거론했다. 지난해 4월 항의 방문 때 박 전 장관이 "시장님 걱정하지 마십쇼. 국가가 공모를 선정한 걸 국가가 안 한다고 하면 되겠습니까, 진행되도록 잘 하겠습니다"고 답변했다는 것이다.현재 서산시에서는 공직사회를 중심으로 시작된 일자리연계형 지원주택사업 정상 추진 촉구 챌린지가 일반 시민들로 확대되며 지역의 뜨거운 감자로 떠올랐다.해당 사업은 총사업비 798억 5000만 원을 투입, 대산읍 대산리 일원에 290세대의 공공 임대 아파트와 비즈니스 지원센터 등을 조성하는 게 주요 골자다. 서산시의 입장에서는 근로자의 주거권 확보에 따른 인구 유출 방지 등의 효과가 커 포기하기 어려운 사업이다.