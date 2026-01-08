서산풀뿌리시민연대, '대전·충남 행정 통합 반대'… 비민주적·졸속 추진

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 충남·대전통합 및 충청지역 발전특별위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

서산 지역 시민단체가 대전·충남 통합에 대해 "비민주적이고 졸속으로 추진되고 있다"며 반대했다.서산풀뿌리시민연대는 8일 성명서를 통해 "행정 통합은 절차적 정당성과 민주적 합의 과정이 반드시 우선돼야 한다"면서 "(그런데도 대통령의 말 한마디로) 정치권을 중심으로 대전·충남 행정 통합이 급물살을 타고 있다"며 이같이 말했다.그러면서 "행정 통합은 단순한 행정 효율성을 추구가 아니라 주민 생활과 직결되는 변화를 수반하는 사안"이라며 "하지만 수도권 중심의 경제 구조에서 단순한 대전·충남 행정 통합만으로 산업 경쟁력이 저절로 높아진다는 것은 장밋빛 청사진에 불과하다"면서 졸속 추진을 우려했다.서산 지역에서 대전·충남 행정 통합을 공식적으로 반대하는 성명서 발표는 서산풀뿌리시민연대가 처음이다.시민연대는 "주민들의 삶에 심각한 영향을 미칠 사안임에도 대전·충남 행정 통합 추진 과정에 주민들은 없다"면서 "행정 통합으로 인해 발생할 편익과 불편을 따져보고 토론하고 합의하는 과정을 가져야 한다"고 주장했다.이어 "충남의 대다수 중소 도시는 행정 통합으로 자원과 행정 서비스의 소외만 심화될 가능성이 높아 보인다"며 "내용조차 제대로 알지 못한 채 단순한 여론 조사 등으로 주민의 결정을 대신해서는 안 된다"고 강조했다.특히, 초광역 행정 통합은 삶과 행정, 정치와 경제 전반에 어떤 영향을 줄지 충분히 검토하고, 주민들이 직접 따져보고 판단하고 선택해야 한다는 것.시민연대에 따르면 대전과 충남은 서울의 14배가 넘는 면적에 358만 주민이 20개 기초자치 단체를 이루고 있으며, 인구 3만이 안 되는 농어촌부터 70만이 넘는 도시까지 다양한 삶의 처지와 조건들이 존재한다.마지막으로 "그것(주민들의 충분한 논의)이 사회 갈등과 혼란을 줄이고 지역의 미래를 주민 스스로 결정하는 지방자치의 참된 의미"라면서 "정치적 이해득실 따라 성급하게 추진되고 있는 현재의 대전·충남 행정 통합 과정은 즉시 중단해야 한다"며 재차 행정 통합을 반대했다.시민연대 신현웅 운영위원은 8일 기자와 통화에서 "수도권 집중 현상을 해소 국토균형발전 측면에서 통합이 긍정적인 부분이 있다"면서도 "하지만, 졸속적이고 주체인 주민들의 의사를 묻는 과정이 간과되면서 추진 되는 것은 바람직하지 않다"고 말했다.또한, "광역 행정 통합으로 대도시 중심이 더 심화하고 서산 등 시군 지역이 소외되거나 들러리 역할을 할 수밖에 없는 부분이 우려된다"고 지적했다.한편, 행정 통합에 대한 이재명 대통령의 발언 후 지난해 12월 이장우 대전시장과 충남도청에서 긴급 회동을 한 김태흠 충남지사는 SNS를 통해 "대전·충남 행정 통합은 갑자기 시작된 논의가 아니다"라면서 "통합을 선언한 이후 1년 동안 법안을 준비해 왔다"며 "그 핵심은 행정 통합의 순수성, 국가 균형발전, 그리고 충청권의 성장 동력 확보에 있다"고 밝힌 바 있다.