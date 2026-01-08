메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

26.01.08 13:38최종 업데이트 26.01.08 13:38

[함양] "천연 항노화 식품 옻 껍질 벗겨요"

원고료로 응원하기
토종 참옻나무 껍질 벗기기.
토종 참옻나무 껍질 벗기기. ⓒ 함양군청 김용만

8일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면 의탄리 의중마을에서 장철안씨 부부가 천연 항노화 식품에 좋은 토종 참옻나무 껍질을 벗기는 작업을 하고 있다.

토종 참옻나무 껍질 벗기기.
토종 참옻나무 껍질 벗기기. ⓒ 함양군청 김용만

토종 참옻나무 껍질 벗기기.
토종 참옻나무 껍질 벗기기. ⓒ 함양군청 김용만

토종 참옻나무 껍질 벗기기.
토종 참옻나무 껍질 벗기기. ⓒ 함양군청 김용만

토종 참옻나무 껍질 벗기기.
토종 참옻나무 껍질 벗기기. ⓒ 함양군청 김용만

토종 참옻나무 껍질 벗기기.
토종 참옻나무 껍질 벗기기. ⓒ 함양군청 김용만

#참옻

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사박완수 지사 "성공 사례 공유 넘어 정책으로 만들어야"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기