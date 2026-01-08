[함양] "천연 항노화 식품 옻 껍질 벗겨요"

큰사진보기 ▲토종 참옻나무 껍질 벗기기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

8일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면 의탄리 의중마을에서 장철안씨 부부가 천연 항노화 식품에 좋은 토종 참옻나무 껍질을 벗기는 작업을 하고 있다.