사회부산경남 26.01.08 13:38ㅣ최종 업데이트 26.01.08 13:38 [함양] "천연 항노화 식품 옻 껍질 벗겨요" 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲토종 참옻나무 껍질 벗기기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 8일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면 의탄리 의중마을에서 장철안씨 부부가 천연 항노화 식품에 좋은 토종 참옻나무 껍질을 벗기는 작업을 하고 있다. 큰사진보기 ▲토종 참옻나무 껍질 벗기기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲토종 참옻나무 껍질 벗기기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲토종 참옻나무 껍질 벗기기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲토종 참옻나무 껍질 벗기기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲토종 참옻나무 껍질 벗기기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 #참옻 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사박완수 지사 "성공 사례 공유 넘어 정책으로 만들어야" 갤러리 오마이포토 장동혁 "비상계엄, 잘못된 수단...국민께 깊이 사과" 1/11 이전 다음 이전 다음 야당 대표로 첫 필리버스터 나선 장동혁 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 정청래 "새해1호 법안은 2차 종합특검' 눈물바다 된 12.29 여객기참사 1주기 추모식 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.