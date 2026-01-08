진성준 "김병기 거취? 윤리심판원 징계 전 당 위한 선택해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마한 진성준 의원은 8일 오마이TV <박정호의 핫스팟> 인터뷰에서 "당의 윤리의식을 국민 눈높이에 맞게 크게 올려놔야 한다"며 "당에 일종의 정풍 운동이 필요하다"고 강조했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마한 진성준 의원은 8일 오마이TV <박정호의 핫스팟> 인터뷰에서 "당의 윤리의식을 국민 눈높이에 맞게 크게 올려놔야 한다"며 "당에 일종의 정풍 운동이 필요하다"고 강조했다.진 의원은 "당이 비상 상황이다, 원내대표가 임기 중도에 사퇴한 것 그 자체로도 심각합니다만 원내대표가 사퇴하게 된 원인이 정말로 경악스러운 일"이라며 "이런 비상한 위기 상황에서 이제 원내대표 보궐선거로 뽑히는 원내대표는 이 위기를 수습하고 돌파하는 데에 전념해야 한다"고 말했다.그는 '공천 헌금 의혹'에 휩싸인 김병기 의원의 거취 문제에 대한 입장도 밝혔다. 그는 오는 12일 예정된 당 윤리심판원의 판단을 기다려보자는 주장에 대해 "윤리심판원 징계 절차를 통해서 본인의 소명도 들어보고 그런 다음에 판단하자는 주장인데, 그건 당이 진행할 절차다"라며 "그 전에 당사자가 결자해지 차원에서 당을 위한 선택도 할 수 있어야 한다"고 강조했다.또 그는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 논란과 관련, "일단 인사청문회에서 본인의 소명을 들어보는 시간을 가져야 한다"고 말했다. 국회 재정경제기획위원회 위원으로 인사청문회에 참여하게 되는 진 의원은 "이 후보자의 소명을 들어보고 그것이 국민이 보기에 납득할 만한 답변이라면 이해가 되지만, 만일 그렇지 않다면 임명 여부를 근본적으로 검토해야 한다"고 밝혔다.그는 자신의 원내대표 경쟁력에 대해 "다양한 분야의 당 정책을 총괄해왔던 그런 경험을 갖고 있다"며 정책위원회 의장으로 1년 6개월 가량 일했기 때문에 원내대표가 처리해야 될 모든 국정 운영 분야의 정책에 대해서 다뤄본 경험이 있다"고 강조했다.