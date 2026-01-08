진짜 높은 자리는 어디인가? 사병 묘역에 묻힌 두 장군의 질문

큰사진보기 ▲장군 제1묘역 입구동작동 국립현충원 내 장군 제1묘역 입구 ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립현충원 사병제2묘역동작동 국립현충원 사병제2묘역 모습. 저 뒤쪽 언덕으로 경찰, 독립유공자 묘역이 이어진다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲호국전우 묘소황규만 장군과 그의 전우 김수영 소위의 묘비. 함께 싸우던 전우가 전사한 뒤 급하게 가매장했다가 종전 후 현충원에 안장시키고 본인의 사후 장군묘역을 마다하고 그 곁에 함께 묻힌 황규만 장군의 전우애가 뭉클한 감동을 자아낸다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲채명신 장군 묘소국립현충원 사병제2묘역 가장 앞줄 낮은 곳에 안장되신 채명신 장군의 묘소 ⓒ 김영빈 관련사진보기

AD

"전쟁에서 함께 싸운 부하들 곁에 묻어달라."

큰사진보기 ▲박정희 전 대통령 묘소한때 채명신 장군과 혁명을 꿈꾸던 동지였던 박정희 전 대통령의 묘소 ⓒ 김영빈 관련사진보기

국립현충원에는 장군 묘역이 따로 있다. 봉분도 크고, 비석도 높으며, 평수도 넉넉하다. 그러나 내 발걸음이 향한 곳은 그곳이 아니었다.같은 크기의 묘비들이 일정한 간격으로 이어진 사병 묘역. 각이 잡힌 질서 속에서 계급의 차이는 보이지 않는다. 그 사병 묘역 한가운데 내가 찾는 두 사람의 이름이 있었다. 채명신과 황규만. 두 사람 모두 장군이었다. 그러나 죽어서는 가장 낮은 자리로 돌아왔다.현충원 언덕 왼편, 한참 위쪽에 자리한 사병 제54 묘역. 그 끝자락에 황규만 장군의 묘소가 있다. 줄도, 높이도, 방향도 같은 묘비들이 빽빽하게 들어선 자리다. 그는 장군으로서의 예우보다 함께 싸운 전우와 남는 길을 택했다.황 장군은 6월 25일 한국전쟁이 발발하자 소위로 임관해 전선에 투입됐다. 두 달 뒤, 경북 안강지구 전투에서 그는 전우 김 소위를 만났다. 그러나 얼마 지나지 않아 그를 잃었다.급박한 전황 속에서 알 수 있었던 것은 성이 '김'이라는 사실뿐이었다. 황 장군은 전우를 나무 아래에 묻고 표식을 남긴 채 다시 전투에 나섰다. 그로부터 14년 뒤인 1964년, 황 장군은 자신이 직접 묻고 표식해 두었던 자리에서 김 소위의 유해를 발굴했다. 유해는 국립현충원으로 옮겨져 안장됐지만, 이름을 알지 못해 묘비에는 '육군소위 김의 묘'라고만 새겨졌다.온갖 노력 끝에 전우의 이름이 '김수영'임을 알아냈지만 묘비명은 끝내 바뀌지 않았다. 그리고 지금, 그 곁에는 "전우 옆에 묻어달라"는 유언대로 황규만 장군이 함께 누워 있다. 긴 세월 외로웠을 전우와 나누지 못한 이야기가 얼마나 많았을까. 이제 그 묘비는 혼자가 아니다.국립현충원 정문에서 멀지 않은 사병 제2묘역. 언덕으로 이루어진 묘역 중 가장 낮은 단에 채명신 장군의 묘소가 이곳에 있다. 너무 가까워서 오히려 지나치기 쉬운 자리다.그는 백골병단 유격대를 이끌고 적 후방을 교란했던 지휘관이자 베트남전 초대 주월 한국군 사령관으로 한국군 전사에 손꼽히는 명장이었다. 정치군인의 길을 택했다면 누구보다 탄탄한 길이 열렸을 것이다. 그러나 그는 권력의 흐름과는 다른 선택을 했고, 끝내 3성 장군으로 예편했다. 그가 사후에 남긴 유언은 분명했다.현충원에서 가장 높은 지대에 자리한 묘역이 있다. 박정희 전 대통령의 묘소다. 한참을 올라가야 닿을 수 있는 곳으로 시야가 탁 트인 자리다. 5.16이라는 역사의 순간을 함께 했던 두 사람은 죽어서도 다른 길을 택했다.입구에서 가장 가깝고 낮은 단을 택한 채명신, 그리고 가장 멀고 높은 곳에 남은 박정희. 이 대비는 개인적인 해석이 아니다. 지형이 먼저 말해주고 있다.요즘 우리는 한때 권력을 가졌던 인물이 재판정에서 자신의 책임을 부하들에게 떠넘기는 장면을 보고 있다. 명령은 위에서 내려왔지만, 책임은 아래로만 흐른다. 그래서 이곳의 풍경이 더 또렷하게 다가온다. 언제나 혼자 빠져나오려는 사람과 끝까지 함께 남으려 하는 사람들.나는 군에서 31년을 보내며 명령과 책임이 어긋나는 장면을 수없이 보았다. 우리에게 필요한 참된 리더의 모습은 이미 이곳에 있었다. 권력은 쥐는 것보다 내려놓는 일이 훨씬 더 어렵다. 더구나 죽어서도 특권을 유지하지 않는 선택은 아무나 할 수 있는 일이 아니다.어떤 자리가 진짜 높은 자리인가. 그리고 어떤 선택이 끝내 사람을 남기는가. 특권을 거부하고 사병 묘역에 묻힌 두 장군이 지금 우리에게 묻고 있다. 이 질문에 우리는 어떻게 답해야 할까.