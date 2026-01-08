울산시 "세계유산 '반구천의 암각화' 활용한 역사관광 활성화 추진"

큰사진보기 ▲전경술 울산시 문화관광체육국장이 8일 시청 프레스센터에서 2026년 문화관광체육국 주요업무 언론 브리핑을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

울산시가 8일 '2026년 문화·관광·체육 분야 주요업무'를 발표하고 "세계적 관광체육도시, 세계유산 반구천의 암각화를 통한 역사관광자원화 등을 추진하겠다"라고 밝혔다.이날 오전 11시 시청 프레스센터에서 가진 주요업무 발표 브리핑에서는 지난해 세계유산으로 지정된 반구천의 암각화를 활용한 다양한 역사관광 활성화 추진 방안, 이 달 창단하는 울산웨일즈 프로야구단의 추진 방안 등이 제시됐다.브리핑에 앞선 보도자료에서 김두겸 울산시장은 "병오년인 올해에도 문화와 관광, 체육분야에서 붉은 말처럼 멈추지 않고 세계인의 발길을 이끌고 시민 모두가 일상에서 체감할 수 있는 '국제문화도시 울산'을 만들기 위해 모든 시정 역량을 모아가겠다"라고 말했다.브리핑에 나선 전경술 울산시 문화관광체육국장은 "지난 3년간의 다져놓은 기틀을 통해 2026년부터는 세계유산을 품은 울산에서 세계를 잇는 국제문화도시 울산을 완성해 나갈 계획"이라고 밝혔다.유산분야에서 전 국장은 "반구천의 암각화 세계유산에 대한 역사관광 활성화를 적극 추진하겠다"며 '역사문화공간 조성 기본계획 수립' 및 '반구천 세계암각화센터', '울산문화유산센터 건립 계획'을 밝혔다.전 국장은 "역사문화탐방로 조성, 대곡마을 진입로 정비를 추진하고 반구천 일원 셔틀버스를 운영하여 세계유산을 누구나 쉽게 찾을 수 있도록 노력하겠다"며 "브랜드 디자인 개발, XR망원경 설치 및 스마트 해설 안내시스템 구축 등 반구천 세계유산의 브랜드를 대내외에 확산하고 AI기반 체험콘텐츠를 강화하겠다"고 밝혔다.문화분야와 관련해 전 국장은 "일상이 문화가 되는 U잼도시 울산을 조성하는데 힘쓸 것"이라며 "문화도시 울산 브랜드가 완성될 세계적 공연장 건립을 통해 국내 최고의 문화 랜드마크로 만들겠다"라고 설명했다.또한 "초등학생을 위한 울산아이문화패스, 6세 이상 사회취약계층을 위한 통합문화이용권, 청년을 위한 청년문화예술패스 등을 통해 울산사람 모두가 문화예술을 일상에서 접할 수 있도록 확대해 나가겠다"라고 덧붙였다.전 국장은 또 "지역 내 예술인들의 안정적 창작환경을 위해 K-아트 청년창작자 지원, 예술인 창작준비금 및 창작안정 대출이자 지원을 통해 문화도시 울산의 토대를 구축하겠다"며 "광역시 최초로 지정된 법정문화도시 조성사업으로 울산만의 문화콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.관광분야에서는 "새로운 관광수요 선점으로 체류형 관광인프라를 만들기 위해 힘쓰겠다"며 '자연 속에서 울산을 즐길 수 있는 울산마차와 폰툰보트 도입·운영', '강동해안공원 준공', '장생포 고래마을과 일산해변 명소화 부분 준공' 등 울산지역 남부권 광역관광 개발사업을 제시했다.또한 '울산 해양산악레저특구 활성화' '지속 가능한 전시복합산업 도시를 위한 전략적 마케팅 추진'을 제시하며 "세계적인 관광도시로 도약하는데 힘쓰겠다"고 밝혔다.마지막, 체육분야에서 전 국장은 "울산을 누구나 즐기면서 꿈꾸는 글로벌 스포츠 선진도시로 도약하도록 할 것"이라고 밝혔다.우선 지자체 최초 울산웨일즈 프로야구단 창단과 관련 "KBO 퓨처스리그 참가로 프로야구 관람 문화를 확산하고 시민의 여가 기회를 확대하여 '꿀잼도시' 울산을 만들어가겠다"고 강조했다.이외에도 지난해 7개국 12개 세계 대학 팀이 참여해 주목받은 '울산 세계명문대학 조정 페스티벌'과 관련해 "올해는 참가국과 팀을 확대하여 세계적 스포츠 축제로 발전시킬 것"이라고 밝혔다.전 국장은 지난해 처음 개최된 KOREA 울산세계궁도대회와 관련해 "올해에는 참여국과 참가자 확대를 통해 세계적인 궁도 거점 도시로서 울산의 국제적 위상을 강화할 계획"이라며 "특히, 울산체육공원 2차부지에 궁도장 및 체육시설을 조성해 궁도의 세계화와 지속가능한 발전을 도모하겠다"고 말했다.이어 "이와 함께, 카누슬라럼센터 경기장 건립, 문수야구장 유스호스텔 및 관람장 조성, 여천파크골프장과 문수실내테니스장, 동천체육관 보조경기장 등 다양한 공공체육인프라도 확충하겠다"고 덧붙였다.그러면서 "울산은 그동안 일만 하던 도시를 넘어 문화·관광·체육 분야에서 고부가가치 산업을 창출하며 시민 모두가 휴식과 여가를 누릴 수 있는 도시로 변하고 있다"며 "산업과 문화, 시민 생활이 모두 조화로운 '꿈의 도시 울산', '세계를 잇는 국제문화도시 울산'을 향한 여정에 시민의 많은 관심과 성원을 부탁드린다"고 했다.