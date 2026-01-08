이 대통령 국정지지율 61%... 20대·TK 빼곤 과반 이상 "잘한다"

이재명 대통령의 국정운영 긍정평가가 8일 전국지표조사(NBS) 1월 2주차 조사에서 61%로 집계됐다. 직전 조사(2025.12.22~12.24) 대비 2%p 오른 결과다. 국정운영을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 3%p 하락한 29%로 나타났다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 5~7일 전국 만 18세 이상 1005명(총통화 5511명, 응답률 18.2%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).
이는 2026년 NBS의 첫 조사이기도 하다. 조사 시점을 감안하면 이 대통령의 이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자 지명 및 국민 통합 행보, 또 중국 국빈 방문과 코스피 4500 돌파 등에 대한 평가가 반영된 것으로 풀이된다.
9%p 오른 20대, 10%p 내린 40대, 그 이유는?
연령·지역별 응답을 보면, 18·19세 포함 20대(9%p↑, 32%→41%, 부정평가 32%)와 대구/경북(1%p↓, 50%→49%, 부정평가 38%)을 제외한 대다수 응답층의 과반 이상이 이 대통령의 국정운영을 긍정평가 했다.
연령별로는 40대(10%p↓, 79%→69%, 부정평가 24%)와 70대 이상(7%p↑, 49%→56%, 부정평가 30%)의 긍정평가 변동 폭이 가장 컸다. 그 외 30대(1%p↑, 51%→52%, 부정평가 37%), 50대(1%p↑, 76%→77%, 부정평가 19%), 60대(-, 62%→62%, 부정평가 35%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 유사한 편이었다.
지역별로는 서울(4%p↑, 54%→58%, 부정평가 30%), 인천/경기(3%p↑, 59%→62%, 부정평가 28%), 대전/세종/충청(3%p↑, 56%→59%, 부정평가 32%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 상승했다. 광주/전라(-, 85%→85%, 부정평가 9%)의 긍정평가는 변화가 없었다. 부산/울산/경남(8%p↓, 60%→52%, 부정평가 36%)의 긍정평가는 크게 하락했다. 직전 조사 당시 해양수산부 부산 이전에 반응했던 긍정적 여론이 조정 국면을 거친 것으로 풀이된다.
이 대통령의 국정운영에 대해 다른 연령대에 비해 부정적으로 평가했던 20대와 70대 이상의 긍정평가는 상승하고, 전통적 지지층이라 할 수 있는 40대의 긍정평가가 하락한 것이 눈에 띈다. 이는 보수층(n=292)·중도층(n=352)의 긍정평가 상승과 더불어 짚어볼 만한 변화다.
보수층의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 오른 37%, 부정평가는 8%p 하락한 52%로 집계됐다. 중도층의 긍정평가도 직전 조사 대비 5%p 오른 66%, 부정평가는 7%p 하락한 24%로 나타났다. 반면 진보층(n=263)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 86%, 부정평가는 2%p 오른 11%였다.
이는 지지정당별 응답을 봤을 때도 유사하다. 더불어민주당 지지층(n=392)의 긍·부정평가는 각각 94%와 3%로 직전 조사와 비슷하게 집계됐지만, 국민의힘 지지층(n=228)의 경우는 달랐다. 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 19%, 부정평가는 7%p 내린 70%로 집계됐다.
'공천헌금 논란' 휩싸인 민주당 지지율 39%
한편 정당 지지도 조사에서 민주당 지지도가 약 한 달 반만에 40%대 아래로 나타났다. 보좌관 갑질 의혹 등 각종 비위 논란이 제기돼 사퇴한 김병기 전 원내대표 사건과 당에서 제명 처리된 강선우 의원 공천헌금 수수 의혹 등의 여파로 보인다.
민주당 지지도는 직전 조사 대비 2%p 내린 39%로 집계됐다. 참고로 민주당 지지도는 NBS 기준 작년 12월 2주차 조사(44%) 이후 계속 하락 중이다. 반면 국민의힘 지지도는 직전 조사 대비 3%p 오른 23%로 집계됐다.
그 외에는 조국혁신당 3%, 개혁신당 3%, 진보당 1% 등의 순으로 나타났다. 지지정당 없음 혹은 모름/무응답을 택한 태도유보층은 30%였다.
자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.