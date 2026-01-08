이 대통령 국정지지율 61%... 20대·TK 빼곤 과반 이상 "잘한다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일 중국 상하이 국제회의중심에서 열린 한·중 벤처스타트업 서밋에서 중국 업체가 만든 휴머노이드 로봇과 악수하고 있다. 2026.1.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정운영 긍정평가가 8일 전국지표조사(NBS) 1월 2주차 조사에서 61%로 집계됐다. 직전 조사(2025.12.22~12.24) 대비 2%p 오른 결과다. 국정운영을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 3%p 하락한 29%로 나타났다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 5~7일 전국 만 18세 이상 1005명(총통화 5511명, 응답률 18.2%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).이는 2026년 NBS의 첫 조사이기도 하다. 조사 시점을 감안하면 이 대통령의 이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자 지명 및 국민 통합 행보, 또 중국 국빈 방문과 코스피 4500 돌파 등에 대한 평가가 반영된 것으로 풀이된다.연령·지역별 응답을 보면, 18·19세 포함 20대(9%p↑, 32%→41%, 부정평가 32%)와 대구/경북(1%p↓, 50%→49%, 부정평가 38%)을 제외한 대다수 응답층의 과반 이상이 이 대통령의 국정운영을 긍정평가 했다.연령별로는 40대(10%p↓, 79%→69%, 부정평가 24%)와 70대 이상(7%p↑, 49%→56%, 부정평가 30%)의 긍정평가 변동 폭이 가장 컸다. 그 외 30대(1%p↑, 51%→52%, 부정평가 37%), 50대(1%p↑, 76%→77%, 부정평가 19%), 60대(-, 62%→62%, 부정평가 35%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 유사한 편이었다.지역별로는 서울(4%p↑, 54%→58%, 부정평가 30%), 인천/경기(3%p↑, 59%→62%, 부정평가 28%), 대전/세종/충청(3%p↑, 56%→59%, 부정평가 32%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 상승했다. 광주/전라(-, 85%→85%, 부정평가 9%)의 긍정평가는 변화가 없었다. 부산/울산/경남(8%p↓, 60%→52%, 부정평가 36%)의 긍정평가는 크게 하락했다. 직전 조사 당시 해양수산부 부산 이전에 반응했던 긍정적 여론이 조정 국면을 거친 것으로 풀이된다.이 대통령의 국정운영에 대해 다른 연령대에 비해 부정적으로 평가했던 20대와 70대 이상의 긍정평가는 상승하고, 전통적 지지층이라 할 수 있는 40대의 긍정평가가 하락한 것이 눈에 띈다. 이는 보수층(n=292)·중도층(n=352)의 긍정평가 상승과 더불어 짚어볼 만한 변화다.보수층의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 오른 37%, 부정평가는 8%p 하락한 52%로 집계됐다. 중도층의 긍정평가도 직전 조사 대비 5%p 오른 66%, 부정평가는 7%p 하락한 24%로 나타났다. 반면 진보층(n=263)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 86%, 부정평가는 2%p 오른 11%였다.이는 지지정당별 응답을 봤을 때도 유사하다. 더불어민주당 지지층(n=392)의 긍·부정평가는 각각 94%와 3%로 직전 조사와 비슷하게 집계됐지만, 국민의힘 지지층(n=228)의 경우는 달랐다. 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 19%, 부정평가는 7%p 내린 70%로 집계됐다.한편 정당 지지도 조사에서 민주당 지지도가 약 한 달 반만에 40%대 아래로 나타났다. 보좌관 갑질 의혹 등 각종 비위 논란이 제기돼 사퇴한 김병기 전 원내대표 사건과 당에서 제명 처리된 강선우 의원 공천헌금 수수 의혹 등의 여파로 보인다.민주당 지지도는 직전 조사 대비 2%p 내린 39%로 집계됐다. 참고로 민주당 지지도는 NBS 기준 작년 12월 2주차 조사(44%) 이후 계속 하락 중이다. 반면 국민의힘 지지도는 직전 조사 대비 3%p 오른 23%로 집계됐다.그 외에는 조국혁신당 3%, 개혁신당 3%, 진보당 1% 등의 순으로 나타났다. 지지정당 없음 혹은 모름/무응답을 택한 태도유보층은 30%였다.자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.