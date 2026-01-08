"지방의원 3~5인 뽑는 중대선거구제, 비례 20% 확대해야"

큰사진보기 ▲진주정치개혁연대는 8일 진주시청에서 기자회견을 열어 “내란정당 심판, 진주 정치세력 교체, 민주적 지방자치 실현”을 강조했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

12‧3 불법계엄 때 광장에서 '윤석열 탄핵‧파면'을 외쳤던 진주정치개혁연대는 6‧3 지방선거를 앞두고 광역‧기초의원을 한 선거구에서 3~5인을 뽑는 중대선거구제로 하고 비례대표를 20%로 대폭 확대해야 한다고 촉구했다.진주정치개혁연대는 8일 진주시청에서 기자회견을 열어 "내란정당 심판, 진주 정치세력 교체, 민주적 지방자치 실현"을 강조했다.이들은 "국민의힘 의원들은 윤석열 탄핵에 불참하거나 반대했다. 지금도 달라진 게 없다"라며 "내란수괴를 옹호하거나 불법계엄에 동조했던 사례는 지방정부나 의회, 정당에서도 많았다"라고 설명했다.이어 "계엄 직후 국민의힘 시도지사협의회는 윤석열 탄핵에 반대했다. 진주의 국민의힘 박대출‧강민국 국회의원도 한남동 윤석열 관거 앞에서 내란수괴 윤석열 지키기에 나섰다"라고 덧붙였다.진주정치개혁연대는 "진주에서 내란세력의 정치 기반을 붕괴시키고 지방선거에서 진보민주세력의 승리를 이루어 민주적 주믽치를 실현하기 위해 출범하였다"라고 밝혔다.선거제도 개혁 관련해 이들은 "차기 지방선거에서 내란옹호 정당과 인사들의 진입을 최대한 막기 위해서는 헌정수호 인사들이 지방자치단체장과 지방의회에 더 많이 진출할 수 있는 환경을 조성해야 한다"라고 강조했다.지방의원의 중대선거구제 도입이 필요하다는 것이다. 이들은 "광역의원과 기초의원의 중대선거구제를 도입하는 등 제도 개선이 필요하다"라며 "기초의원과 광역의원 선거구를 전면적으로 3~5인의 중대선거구제로 개현하고, 비례대표 20%로 대폭 확대하라"고 요구했다.그러면서 이들은 "중장기적인 진주 발전을 정리하여 공동공약을 실천하게 하고, 자치단체장 선거에 공동대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.