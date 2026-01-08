민주당 호남특위 "광주·전남, 통합없인 생존·미래도 없어"

큰사진보기 ▲더불어민주당 호남발전특별위원회가 8일 오전 광주광역시의회에서 기자회견을 열고 광주·전남 행정통합 특별법안의 2월 국회 통과와 6월 지방선거에서 통합단체장 선출을 촉구하고 있다. ⓒ 더불어민주당 호남발전특별위원회 관련사진보기

더불어민주당 호남발전특별위원회가 "광주·전남 통합 없이는 지역의 생존도, 미래도 없다"며 행정통합 특별법안의 2월 국회 통과와 6월 지방선거에서 통합단체장 선출을 촉구했다.민주당 호남특위는 8일 광주광역시의회에서 기자회견을 열고 "광주·전남 행정통합은 더 이상 선택의 문제가 아니라 지역의 생존과 지속 가능한 미래를 좌우하는 필수 과제이자 국가균형발전의 향방을 결정짓는 중대한 계기"라며 이같이 밝혔다.그러면서 "특별법안이 2월 중 조기에 통과되기를 기대한다"며 "6월 지방선거에서 통합단체장을 선출한 뒤 나머지 세부 사항은 단서 조항을 두어 단계적으로 보완해야 한다"고 주장했다.특위는 "정부와 국회는 권한과 재정 측면에서 분명한 뒷받침을 해야 한다"면서 "통합된 광주·전남에 중앙정부의 권한 대폭 이양, 지방 재정의 자율성 강화를 위한 지방세 비율 인상, 기업 유치를 위한 법인세 감면, 연구개발(R&D) 세액공제 확대, 투자 인센티브 등을 패키지로 제공해야 한다"고 제안했다.이병훈 호남발전특위 수석부위원장은 "이재명 정부의 초광역 정책 기조에 따라 추진되는 행정통합은 분산돼 있던 권한과 재정, 정책 역량을 하나의 체계로 결집하는 것"이라며 "지역이 주도적으로 미래 발전 전략을 설계하고 실행할 수 있는 통합 거버넌스를 구축해야 한다"고 말했다.