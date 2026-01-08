정준영 "멈춘 계룡시, 시민 곁에서 다시 깨우겠다"

큰사진보기 ▲정준영 계롱시 체육회장이 8일 계룡시장 출마선언 기자회견을 통해 계룡시 발전 구상을 밝히고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲정준영 계룡시 체육회장이 출마 기자회견에서 지지자들과 화이팅을 외치고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

정준영 계룡시체육회장이 8일 오전 11시 계룡문화예술의전당 다목적홀에서 기자회견을 열고 내년 지방선거 계룡시장 출마를 공식 선언했다.정 회장은 "오늘 출마 선언은 멈춰버린 계룡시를 다시 움직이기 위한 결단"이라며 "기존 정치와는 다른 시선으로 계룡의 정의와 신뢰를 회복하겠다"고 밝혔다.정 회장은 이날 선언문의 상당 부분을 현 시정에 대한 강도 높은 비판에 할애했다. 그는 "지난 3년 계룡의 시정은 시민의 기대를 저버렸고 인구 증가의 기회마저 놓쳤다"며 "지역경제는 침체한 반면 행정은 혼란스러웠고, 책임은 사라진 채 보여주기식 전시 사업으로 예산만 낭비됐다"고 지적했다.특히 장기간 방치된 이케아 부지 문제와 시민의 목소리가 배제된 행정 현실을 '반드시 바꿔야 할 현실'로 규정했다.정준영 회장은 "화려한 정치 이력이나 요란한 말보다 중요한 것은 누가 진짜 할 수 있는 사람인가라는 점"이라며 "체육회장으로서 그동안 현장에서 시민과 함께 땀 흘리며 쌓아온 경험을 바탕으로, 정치의 문법이 아닌 시민의 상식과 정의를 기준으로 시정을 운영해 나가야 한다"고 강조했다.정 회장은 7대 핵심 공약으로 ▲밀실 행정을 끝내는 시민 참여 행정 ▲체육·복지·교육이 하나 되는 건강 도시 ▲국방·산업·연구가 결합한 성장 도시 ▲친환경 지속 가능 도시 ▲계룡형 기본소득을 통한 기회 창출 ▲청년 일자리 동력 확보 ▲AI 스마트 선도도시 구축 등을 제시했다.특히 '계룡형 기본소득'과 'AI 선진 행정'을 언급하며 소규모 도시의 한계를 극복할 수 있는 실무적 대안을 강조했다. 또한 2024년 12월 비상계엄 선포 당시 주권을 지키기 위해 시민들과 함께했던 경험을 상기시키며, '정의로운 계룡'에 대한 정체성을 분명히 했다.정준영 회장은 앞으로 "계룡시민은 민군이 공존하는 특별한 시민"이라며 "엄사, 두마, 금암, 신도안 등 모든 지역의 목소리를 같은 무게로 듣는 현장 행정을 통해 거리마다 희망을 담아내겠다"고 덧붙였다.일부 지역 정가에서는 정 회장의 출마 선언이 그간 정체됐던 지역 현안 논의에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 내다보고 있다. 정준영 회장은 "정직함과 실천의 힘으로 기존 정치가 가지 못한 길을 반드시 만들어내겠다"는 포부로 회견을 마무리했다.정 회장은 오는 24일 오후 2시 같은 장소에서 '계룡, 가슴에 담다' 출판기념회를 열고 더 가까이 시민에게 다가갈 계획이다.