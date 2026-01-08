창원문화재단 경영지원실장 채용 진행 논란... 왜?

큰사진보기 ▲국민의힘 창원시의원단, 8일 창원시청 브리핑실 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲창원문화재단 누리집. ⓒ 창원문화재단 관련사진보기

경남 창원시 산하기관인 창원문화재단이 공석인 경영지원실장 채용을 협의 중인 가운데, 국민의힘 창원시의원들이 8일 창원시청에서 기자회견을 열어 "창원문화재단 경영지원실장 채용 즉시 멈춰라"라고 촉구했다. 오는 6월 지방선거에서 새 시장이 선출된 다음에 채용해야 한다는 주장이다.창원문화재단 이사장은 장금용 창원시장 권한대행이 맡고 있다. 국민의힘 홍남표 전 시장은 공직선거법 위반으로 2025년 4월 시장직을 잃었고, 이후부터 시장권한대행 체제가 이어지고 있다.창원문화재단은 대표이사와 경영지원실장이 현재 공석이다. 재단 대표이사 직무대행은 최춘환 3‧15아트홀 관장이 맡고 있다. 재단 경영지원실장은 2025년 9월 30일부터 공석으로, 현재 창원문화복합타운 본부장이 겸직하는 상태다.국민의힘 창원시의원들은 "시기에 맞지 않고 공정성을 잃은 재단 경영지원실장 채용을 즉시 멈출 것을 시장권한대행에게 강력히 촉구한다"라고 밝혔다.이들은 "해당 채용은 공정성이 심각하게 훼손됐다"라며 "창원시청 공무원 출신 특정인이 내정되었다는 소문이 창원시, 재단 직원 그리고 문화계에 소문이 파다하게 퍼져 있다. 창원시는 재단 경영실장 채용에 앞서 해당 소문에 대해 명확하게 해명해야 하고 의혹이 풀리기 이전에는 채용 절차를 절대 진행해서는 안된다"라고 강조했다.또 이들은 "해당 채용으로 차기 시장과의 정책 기조 차이로 인한 행정의 비효율과 낭비가 발생할 가능성이 크다"라며 "만약 경영지원실장의 공백에 따른 문화재단의 운영, 기능을 고려했다면 전임 경영지원실장의 계약이 만료되는 2025년 9월 이전에 진행했어야 한다"라고 주장했다.6월 지방선거에서 선출된 시장이 취임한 이후에 채용해야 한다는 것이다. 국민의힘 의원들은 "시장이 공석이기에 창원시는 지방선거 이후 새로운 시장이 선출된다"라며 "재단 경영지원실장도 시장이 선출되고 시장의 문화 정책 기조가 결정된 이후에 채용되어야 할 것이다. 새로운 시장과 경영지원실장의 기조가 맞지 않아 행정의 비효율과 낭비가 발생한다면 그 책임은 누가 질 것이냐. 그 피해는 창원시민과 창원시 문화계가 받을 것이 자명하다"라고 지적했다.또 이들은 "채용 시기가 적절하지 않다. 채용 계획 작성, 법률 검토, 공고, 채용까지 통상 2개월 정도 기간이 필요하다. 그렇다면 해당 채용은 3월 이후에 최종 결정된다"라며 "공정성, 행정의 비효율 문제가 대두되는 상황에서 지방선거가 2달 남짓 남은 시기에 채용을 진행하는 것은 어떤 정당성도 갖지 못한다"라고 꼬집었다.이들은 "특정인 내정 소문으로 공정성을 잃고 차기 시장과의 문화 정책 기조 차이로 인한 행정의 비효율과 낭비가 발생할 가능성이 상당히 농후한 상황에서 무리하게 문화재단 경영실장 채용을 진행하는 이유가 무엇이냐"라며 "재단 경영지원실장 채용을 즉시 멈추라"라고 촉구했다.이에 대해 최춘환 재단 대표이사 직무대행은 "경영지원실장 채용을 할지에 대해 창원시와 협의 중에 있고 아직 결정된 게 아니다. 채용 절차는 재단에서 진행하나 인사권자는 이사장이다"라며 "경영지원실장은 지난해 9월 30일부터 공석이고 현재는 겸직 발령이 돼 업무를 보고 있다"라고 설명했다.창원문화재단은 성산아트홀, 3‧15아트홀, 진해아트홀, 창원의집‧역사민속관, 창원문화복합타운을 운영‧관리하고 있다.