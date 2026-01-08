사라진 '김병기 의혹 탄원서'... 민주당 "전체 기록 찾을 수 없어"

큰사진보기 ▲박수현 더불어민주당 수석대변인이 8일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

지난 2024년 총선을 앞두고 더불어민주당에 전달된 김병기 의원의 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹이 담긴 탄원서 관련 접수 및 처리 기록이 없는 것으로 확인돼 논란이 커지고 있다.박수현 민주당 수석대변인은 8일 오전 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 "며칠째 지금 찾고 있는데도 기록을 찾을 수가 없다"라며 "이(김병기 의원 관련) 건 하나만 없는 게 아니고 (2024년에 접수된 기록) 거의 전체를 찾을 수가 없다"라고 밝혔다.박 수석대변인은 '2024년 총선 당시 민원 기록이 아예 통째로 없느냐'라는 진행자의 추가 질문에 "계속 더 찾아보고 있는데 추적이 잘 안 된다"라며 "당 시스템에 그런 문제는 있는 것 같은데, 전체적으로 그 짧은 시간에 들어왔던 수백 건의 탄원과 민원, 제보 이런 것들에 대한 기록과 자료가 현재 없는 상황"이라고 답했다.그러면서 "당시에 관련 부서에 있던 당직자들을 찾아서 물어봐도 잘 기억을 못한다"고 덧붙였다.박 수석대변인은 전날(7일) 현장 최고위 직후 기자들과 만나서도 "공천 때면 짧은 시간에 수백 건 이상 탄원과 민원, 제보와 비방들이 접수된다"며 "당시 접수됐던 모든 건에 대한 접수와 처리 기록을 발견할 수 없다는 게 당의 현재 파악 경과"라고 말한 바 있다. 다만 그는 "당 시스템을 더 갖춰야 되는 문제"라며 당 차원의 의도적 은폐 의혹이나 지도부 책임론과는 거리를 뒀다.앞서 민주당은 2024년 총선을 앞두고 김병기 의원 비위 의혹을 담은 탄원서가 당시 이재명 대통령의 국회의원실 보좌관이었던 김현지 청와대 제1부속실장에게 전달됐고, 김 부속실장이 이를 당 사무국에 전달, 당 사무국은 절차에 따라 탄원서를 윤리감찰단에 넘긴 사실을 확인했다고 밝힌 바 있다.경찰 측에 따르면 김 전 원내대표는 공천헌금 수수 의혹 외에도 ▲호텔 숙박권 수수 의혹 ▲국감 전 쿠팡과 고가의 식사 ▲배우자의 구의회 업무추진비 사용 의혹 등 총 13건 가량의 의혹이 불거져 청탁금지법 위반·업무상 횡령 등 혐의로 고발 돼 수사 중이다.박 수석대변인은 김 의원 비위 의혹 조사를 맡은 당내 윤리감찰단이 내부 조사를 거쳐 이를 윤리심판원에 보냈으며, 지난 1일 최고위가 징계 개시를 의결한 만큼 차후 사실관계가 밝혀질 것이라는 입장이다. 징계를 최종 결정하는 윤리심판원의 회의는 오는 12일로 예정돼 있다.그는 "조사엔 (가족 비위 등) 모든 것이 다 포함된 것"이라면서도 "국민 여론과 당원 요구가 있다고 해도 개인의 권리는 지켜져야 된다"라며 절차 준수 필요성을 강조했다. 그는 "당도 답답하고 국민과 함께 애타게 기다리는 중이지만, 급하다고 실을 바늘허리에 묶어서 바느질을 할 수는 없는 노릇"이라며 제기된 의혹이 많기에 12일 징계 결정이 바로 나오지 않을 수 있다는 예측도 내놨다.