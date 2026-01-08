황새, 복원 이후 지속가능 열쇠는 '공존'

큰사진보기 ▲예산군황새공원 기념관에서 ‘황새 복원의 지속발전을 위한 중장기 복원전략’ 최종보고회가 열리고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

황새 복원의 상징적 공간인 예산군황새공원에서 황새 복원 사업의 향후 방향을 가늠하게 될 중장기 전략이 제시됐다.예산군은 지난 2025년 12월 23일 '황새 복원의 지속발전을 위한 중장기 복원전략 수립 연구용역' 최종보고회를 열고, 지난 10여 년 동안 축적된 복원 성과를 토대로 앞으로의 정책 전환과 실행 과제를 공유했다.이번 연구용역은 한국환경생태연구소가 ▲황새 생태적 특성 ▲이동·번식 현황 ▲서식지 이용 양상 ▲폐사 요인 분석 등을 종합해 복원 정책의 중장기적 안정성과 지속 가능성을 확보하는 데 목적을 두고 추진됐다.이날 보고회에서 연구진은 "황새 복원이 단순한 개체 수 회복 단계에서 벗어나, 서식지 관리와 농업 정책 및 지역사회 참여가 유기적으로 결합된 구조로 전환돼야 한다"고 강조했다.보고회 자료에 따르면 국내 황새는 1970년대 초반 절멸한 뒤 1990년대부터 복원 사업이 본격화됐으며, 예산황새공원을 중심으로 2015년 첫 야생 방사가 이뤄졌다. 이후 누적 방사 개체 수는 200여 마리를 넘어섰고, 번식쌍도 2016년 1쌍에서 2024년 기준 21쌍으로 증가했다.특히 야생에서 태어난 개체들끼리 번식하는 비율이 높아지며, 황새가 국내 환경에 점차 안정적으로 정착하고 있다는 점이 주요 성과로 제시됐다.위치추적기 자료를 활용한 분석 결과 황새는 주로 서해안 지역을 중심으로 활동하는 것으로 나타났으며, 충남 예산·서산·태안 일대는 사계절 내내 핵심 서식지로 이용되고 있는 것으로 확인됐다.서식지 유형별 이용 비율에서는 농경지가 평균 70%에 가까운 비중을 차지해, 논이 황새 생존과 번식에 필수적인 공간임을 다시 한번 보여줬다. 이는 황새 복원이 생태 문제를 넘어 농업 정책과 밀접하게 연결될 수밖에 없다는 점을 시사하는 대목이다.개체 수 증가와 함께 관리 방식의 전환 필요성도 이번 보고회의 핵심 쟁점으로 제시됐다. 연구진은 기존의 행정구역 중심 관리에서 벗어나, 번식지를 중심으로 한 '핵심 서식지 관리 구역'을 설정해야 한다고 제안했다. 둥지를 기준으로 반경 2~3㎞ 이내의 먹이터와 휴식 공간을 하나의 관리 단위로 묶어 집중 관리하는 방식이다.이러한 핵심 서식지 관리 구역 내에서는 신규 개발 행위와 대규모 기반시설 설치를 원칙적으로 제한하고, 불가피한 경우에도 자연유산·종 복원 분야 전문가의 자문을 거쳐 사업 계획을 조정하는 체계를 마련해야 한다는 점을 강조했다. 특히 번식기에는 공사와 인위적 교란을 최소화해 황새의 안정적인 번식을 보장할 필요성이 제기됐다.황새 폐사 원인 분석에서도 관리 체계 전환의 필요성은 분명히 드러났다. 폐사 원인 중 가장 큰 비중을 차지한 것은 포식이었고, 전깃줄 충돌과 감전, 농약·비료로 인한 중독이 뒤를 이었다. 연구진은 모든 지역에 동일한 관리 기준을 적용하기보다, 사고 발생 가능성이 높은 구간을 우선적으로 도출해 전선 표식기 설치와 구조 개선 등 단계적 대응이 필요하다고 밝혔다.황새 복원의 지속성을 확보하기 위해서는 농업 정책과의 연계가 필수적이라는 점도 강조됐다. 황새가 주로 이용하는 논의 기능을 유지하기 위해 겨울철 무논 조성과 담수 관리, 친환경 농법 확대가 필요하며, 이를 농가의 자발적 참여로 이끌기 위한 정책적 지원이 병행돼야 한다는 것.연구진은 일본 도요오카시 사례를 들어 친환경 농산물에 대한 별도 인증과 브랜드화 전략을 제안했다. 단순한 친환경 농업을 넘어 '황새와 공존하는 농업'이라는 가치를 부여하고, 가격 경쟁력과 안정적인 판로를 확보함으로써 농가 소득과 복원을 동시에 달성할 수 있다는 설명이다. '비싸지만 선택받는 쌀'로 인식될 수 있는 기반 조성이 중요하다는 점도 강조됐다.아울러 황새공원의 운영체계 개선 필요성도 제기됐다. 현재 황새공원은 사육·방사·모니터링·교육 기능을 동시에 수행하고 있으나, 인력 부족과 단기 고용 구조로 인해 중장기 전략을 안정적으로 실행하기 어렵다는 지적이다. 지자체가 운영 주체로 보다 적극적으로 참여해 안정적인 예산 확보와 전문 인력의 상근화를 추진해야 한다는 제안이 뒤따랐다.황새 복원을 지역 발전과 연결하는 구상도 제시됐다. 황새가 선호하는 습지 조성과 체류형 복원 거점 시설, 황새공원과 주변 공간을 잇는 보행 동선 조성 등을 통해 생태관광과 시민 참여를 확대하자는 것이다. 이는 황새 보호를 넘어 지역 경제 활성화로 이어질 수 있는 전략적이라는 평가도 나왔다.보고회에 참석한 관계자들은 "황새 복원은 이제 성과를 유지하고 확장하는 단계에 들어섰다"며 "지금까지의 성과를 지키기 위해서는 관리 체계와 제도의 뒷받침이 무엇보다 중요하다"고 입을 모았다. 예산군 역시 이번 연구 결과를 토대로 단계별 실행 계획을 마련해 올해부터 순차적으로 사업을 추진할 방침이다.연구진은 "예산군은 황새 복원의 현장 실행 주체이자 전국 확산 모델이 될 잠재력을 지니고 있다"며 "이번 중장기 전략이 실현될 경우 황새 복원은 자연유산 보전과 지역사회 공존을 아우르는 대표 사례로 자리매김할 것"이라고 전망했다.