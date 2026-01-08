뜨끈한 대구탕 생각난다면, 바로 여기입니다

큰사진보기 ▲축제를 앞둔 외포항에는 평일임에도 비교적 찾는 사람들이 많았다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲약대구를 말리는 중이다. 입으로 아가미, 내장을 꺼낸 뒤 소금을 넣고 짚으로 채워 통풍이 잘 되는 곳에서 한두 달 정도 말려 먹는다고 한다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲통통한 대구가 진열되어 있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲주인할머니께서 오랜만에 왔다고 코스요리에 내는 건데 먹어보라고 갖다주셨다. 대구알로 만든거라는데 처음 먹어보는 정말 별미였다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲단골 식당에서 먹은 생대구탕. 깔끔하고 담백한 대구살과 국물맛이 일품이었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲외포항 곁에 있는 매미성을 둘러보았다. 올 때마다 한 사람의 힘으로 쌓아올렸다는 게 그저 놀라울 뿐이다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲매미성으로 들어오는 입구에 지난 해에는 없었던 공간이 생겼다. 새로 쌓은 듯하다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲매미성 앞에서 바라본 바다와 거가대교. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

대구, 명태, 가자미 등 흰살 생선을 좋아하는 나는 해마다 겨울이 되면 나들이 겸 거제 외포항에 가서 생대구탕을 먹고 온다. 그런데 올해는 수온이 높아 대구가 잡히지 않는 바람에 매년 12월에 열리던 축제도 오는 10일~11일로 늦추어졌다고 한다.축제를 앞둔 지난 7일, 외포항에 한번 가보기로 했다. 한류성 어종인 대구는 겨울에 산란을 위해 거제와 진해 그리고 가덕도로 돌아온다. 그중에서도 거제 외포항은 전국에서 가장 큰 대구집산지로 매년 11월 말에서 이듬해 2월까지 거대한 대구 어장이 형성된다.축제를 앞둔 외포항에는 평일임에도 비교적 찾는 사람들이 많았다. 하지만 예년에 비해 확실히대구가 줄어든 느낌이 들었다. 어판장도 텅 비어있었다. 하지만 통통한 대구가 진열되어 있는 부스도 간간이 눈에 띄었다.입구 데크에 고양이들이 한가로이 볕을 쬐고 있는 식당에 들어갔다. 식당에서는 쉽지 않은 일인데 주인할머니께서 길고양이에게 밥을 주시는 곳이라 그 따뜻한 마음이 좋아 드나들게 되었다. 열 가지 훌쩍 넘는 반찬과 생대구탕이 나왔다.할머니께서 오랜만에 왔다고 코스요리에 내는 대구알로 만든 음식을 가져다 주셨다. 처음 먹어보는 별미였다.대구알젓을 한 통 산 뒤 매미성으로 갔다. 매미성은 2003년, 태풍 매미로 농경지를 잃은 백순삼씨가 20여 년간 홀로 쌓아올린 거대한 성(城)이다.매미성 앞에 서니 멀리 거가대교와 겨울바다가 보였다. 여기 올 때마다 혼자 힘으로 매미성을 쌓아올렸다는 게 늘 경이롭다. 무엇보다 중세 유럽의 성을 연상시키는 모습과 성 앞으로 보이는 아름다운 바다, 그리고 거가대교가 매력이다. 한쪽에서 성주(城主)는 여전히 작업 중이다. 그 노력과 의지가 태풍의 상처를 거대한 작품으로 승화시킨 것이리라.