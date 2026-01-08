장동혁 쇄신안 평가절하한 한동훈 "윤석열 절연 없는 계엄 극복은 허상"

큰사진보기 ▲토크콘서트 연 한동훈 전 대표국민의힘 한동훈 전 대표가 지난해 12월 21일 경기도 고양시 킨텍스에서 연 토크콘서트에서 참가자들과 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 중앙당사에서 긴급기자회견을 열고 당 쇄신안을 발표한 뒤 인사하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표의 계엄 사과와 당 쇄신안 발표에 대해 한동훈 전 대표가 "윤어게인 절연 없는 계엄 극복은 허상"이라고 평가절하했다. 특히 "선언보다 더 중요한 것은 실천"이라며 "정책, 인사에서 계엄을 극복하고 윤어게인과 절연을 실천해야 한다"라고 강조했다.한 전 대표는 8일 오전 SBS '김태현의 정치쇼'에 출연해 "이미 많이 늦었지만 그래도 계엄은 극복하는 방향으로 가야 하는 게 맞다. 윤어게인 절연도 반드시 필요하다"라고 밝혔다.한 전 대표는 당내 일각에서 '윤석열 전 대통령은 이미 탈당했다', '더 이상 어떻게 절연하라는 것이냐'라는 취지의 주장이 나오는 것에 대해선 "국민이 어떻게 보실지를 생각해야 한다"라면서 "(장 대표는) 아직도 윤어게인, 계엄을 옹호하는 사람들을 골라서 주요 인사로 기용하고, 입당시키고 (있다). 그런 사람들이 또 당을 대표하는 것처럼 행동한다"라고 지적했다.이어 "그런 인사들이 우리 당을 대표하게 하면 국민은 '이 당은 윤어게인 당이다' 이렇게 인식하실 수밖에 없다. (또한) 민주당이 여러 가지 폭정을 하더라도 '너네(국민의힘)는 윤어게인 아니냐'라며 계엄 치트키를 쓰면 우리 쪽에서 방어가 안 된다"라고 우려했다. 그러면서 "계엄을 극복하자는 게 단순한 어떤 도덕적인 명분이 아니라, 그래야만 민주당과 싸워 이길 수 있기 때문에 실용적으로 말씀드리는 것"이라고 부연했다.장 대표의 계엄 사과 발표 하루 전날 윤석열을 옹호해 왔던 유튜버 고성국씨가 국민의힘에 입당한 사실도 비판했다. 한 전 대표는 "그때 보란 듯이 공개적으로 그분이 입당하고, 그분이 입당하는 과정에서 당이 '환영한다'라고 일부러 보여주지 않았나"라며 "윤어게인, 계엄 옹호, 부정선거 음모론의 상징 격인 사람을 공개적으로 당에 영입하는 그림을 만들었다"라고 지적했다.특히 "그분은 무엇보다도 윤석열 (전) 대통령이 잘못 가게 하는 데 많은 영향을 준 사람으로 알려져 있다"라면서 "그분이 당으로 들어와서, 당에 영향을 끼치는 걸 본다면 (국민으로선) '(국민의힘이) 윤어게인 하겠다는 거 아니야' 이렇게 보이지 않겠나?"라고 반문했다.다만 "탄핵을 반대하거나, 윤어게인 하거나, 과거에 계엄 옹호를 했던 사람들하고 절대 같이 못 간다는 얘기가 아니다. 지금이라도 이걸 극복하며 함께 가자는 말씀드린다"라고 덧붙였다.장 대표가 강조한 '청년 중심 당', '당원 중심 당'에 대해서는 "좋은 말"이라면서도 "그런데 민심과 괴리된 당심을 상정한다든가, 청년 중에서도 일부 극단적인 청년만 상정하는 그런 의미라면 그건 안 된다"라고 말했다. '당명 변경'에 대해서는 "당명을 바꾸는 게 중요한 게 아니라 당이 어떤 입장과 철학을 견지하느냐가 더 중요한 것"이라고 했다.한편 9일로 예고된 국민의힘 중앙윤리위원회 회의에서 그의 가족이 연루됐다는 의혹을 받고 있는 당원 게시판 문제에 대해 논의할 예정인 가운데 한 전 대표는 "저에게 (소명하라는 등 윤리위로부터) 연락이 온 게 하나도 없다"라고 밝혔다. 또 윤리위에 전달된 당무감사위원회의 당원 게시판 사건 감사 결과는 "조작돼 있다"라고 재차 주장했다.