경남선관위, 지방선거 예비후보 등록 설명회 연다

AD

큰사진보기 ▲경남선관위, 예비후보자등록 설명회 개최예정일. ⓒ 경남선관위 관련사진보기

경상남도선거관리위원회는 6월 3일 실시하는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 예비후보자등록 설명회를 연다.경남도지사선거와 도교육감선거에 출마를 희망하는 입후보예정자를 대상으로 설명회는 20일 오후 2시 경남선관위 6층 대회의실에서 열린다.시장‧군수와 광역‧기초의원선거 입후보예정자 설명회는 1월 말부터 지역 22개 시‧군‧구위원회에서 순차적으로 실시한다.선관위는 설명회를 통해 입후보예정자와 선거사무관계자를 대상으로 ▲예비후보자 등록서류 작성방법 및 구비요령, ▲선거운동방법 등에 관한 사항, ▲선거운동과정에서 자주 발생하는 위반행위, ▲각종 제한 금지규정, ▲선거여론조사에 관한 사항을 안내할 예정이다.선거별 예비후보자 등록신청일을 보면, 도지사‧교육감선거는 2월 3일(선거일전 120일)부터, 시장과 지역구 도의원‧시의원선거는 2월 20일(선거기간개시일전 90일)부터, 군수와 지역구 군의원선거는 3월 22일(선거기간개시일전 60일)부터 각각 할 수 있다.이번 지방선거의 후보자 등록은 5월 14일과 15일이다.경남선관위 관계자는 "설명회는 원활한 예비후보자등록과 선거과정에 예비후보자가 알아야 할 사항을 안내하는 자리인 만큼, 입후보예정자 및 선거사무관계자분들의 적극적인 관심과 많은 참석을 당부드린다"고 밝혔다.