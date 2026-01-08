[창녕] 공사현장 신호수, 진행 차량에 받쳐 사망

큰사진보기 ▲경찰. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경남 창녕에서 공사현장 신호수가 운행하던 차량에 받쳐 사망하는 사고가 났다.경상남도경찰청 창녕경찰서는 7일 낮 12시 45분경 창녕군 성산면 소재 5번 국도에서 교통사고가 났다고 8일 전했다.50대 남성이 운전하던 차량이 대구에서 창녕 방면으로 진행하다 공사현장 라바콘(꼬깔콘)을 충격한 뒤 신호수를 재차 받았다. 운전자는 음주운전이나 무면허는 아니었다.경찰은 전방주시 태만으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.