메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

26.01.08 09:33최종 업데이트 26.01.08 09:33

[창녕] 공사현장 신호수, 진행 차량에 받쳐 사망

7일 낮 12시 45분경, 5번국도 교통사고 ... 경찰, '전방주시 태만'으로 보고 경위 조사

원고료로 응원하기
경찰.
경찰. ⓒ 윤성효

경남 창녕에서 공사현장 신호수가 운행하던 차량에 받쳐 사망하는 사고가 났다.

AD
경상남도경찰청 창녕경찰서는 7일 낮 12시 45분경 창녕군 성산면 소재 5번 국도에서 교통사고가 났다고 8일 전했다.

50대 남성이 운전하던 차량이 대구에서 창녕 방면으로 진행하다 공사현장 라바콘(꼬깔콘)을 충격한 뒤 신호수를 재차 받았다. 운전자는 음주운전이나 무면허는 아니었다.

경찰은 전방주시 태만으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

#신호수

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사진주시, '진양호 노을전망대 조성공사' 착공


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기