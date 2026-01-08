사회부산경남 26.01.08 09:33ㅣ최종 업데이트 26.01.08 09:33 [창녕] 공사현장 신호수, 진행 차량에 받쳐 사망 7일 낮 12시 45분경, 5번국도 교통사고 ... 경찰, '전방주시 태만'으로 보고 경위 조사 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲경찰. ⓒ 윤성효 관련사진보기 경남 창녕에서 공사현장 신호수가 운행하던 차량에 받쳐 사망하는 사고가 났다. AD 경상남도경찰청 창녕경찰서는 7일 낮 12시 45분경 창녕군 성산면 소재 5번 국도에서 교통사고가 났다고 8일 전했다. 50대 남성이 운전하던 차량이 대구에서 창녕 방면으로 진행하다 공사현장 라바콘(꼬깔콘)을 충격한 뒤 신호수를 재차 받았다. 운전자는 음주운전이나 무면허는 아니었다. 경찰은 전방주시 태만으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. #신호수 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주시, '진양호 노을전망대 조성공사' 착공 갤러리 오마이포토 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 1/12 이전 다음 이전 다음 야당 대표로 첫 필리버스터 나선 장동혁 정청래 "새해1호 법안은 2차 종합특검' 눈물바다 된 12.29 여객기참사 1주기 추모식 고개숙인 김병기 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.