"장동혁 사과는 의미없는 반성문, 국민의힘 자진 해산하라"

장동혁 국민의힘 대표가 '윤석열 12·3 비상계엄 선포'와 관련해 "상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다"고 입장을 밝힌 데 대해, 정의당 충남도당은 이를 "의미 없는 반성문"이라고 평가하며 국민의힘의 자진 해산을 촉구했다.정의당 충남도당(아래 도당)은 이날 성명을 통해 "'계엄은 하나님의 계획'이라던 장동혁, 내란수괴를 면회한 장동혁, '우리가 황교안'이라던 장동혁을 똑똑히 기억한다"며 이같이 주장했다.도당은 "장동혁 대표가 사과해야 할 것은 12.3 불법계엄만이 아니다. 불법계엄 해제 요구 결의안 표결에 집단으로 불참한 일, 윤석열 탄핵소추 표결을 두 차례 거부한 일, 표결에 참여한 의원들을 오히려 모욕한 일, 관저 앞에 모여들어 윤석열 체포를 방해한 일, 1년 1개월 동안 내란에 동조하고 내란수괴를 비호해 온 일을 모두 사과하고 반성해도 부족할 지경"이라고 성토했다.그러면서 "내란 세력의 숙주 노릇 하며 1년 1개월 동안 헛된 궁리만 해온 국민의힘에 남겨진 미래는 감옥과 해산뿐이다"라고 목소리를 높였다.도당은 장 대표의 "과거의 일들은 사법부에 맡겨놓고 계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠다"라는 발언에 대해서도 비판을 쏟아냈다.도당은 "황당하기 짝이 없다. 누구 마음대로 계엄과 탄핵의 강을 건너나? 누가 국민의힘에 미래를 허락했나"라고 반문했다. 그러면서 "장동혁 대표는 텅빈 사과로 내란 동조의 죄를 씻으려 들지 마라. 진정으로 죄를 뉘우친다면 당의 간판을 내리고 해산 절차부터 밟아야 한다"며 "내란을 옹호하고 헌정을 유린한 정당이 대한민국에 존재할 이유는 단 1초도 없다"고 쏘아 붙였다.