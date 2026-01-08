박지원 "사랑하는 동생이지만 제명해야"... 버티는 김병기





큰사진보기 ▲2025년 12월 30일 원내대표직에서 물러난 김병기 더불어민주당 의원이 이날 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 의원총회에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당의 원로 박지원 의원이 김병기 전 원내대표를 향해 "눈물을 머금고 제명해야 한다"며 결단을 촉구했습니다. 7일 MBC <뉴스외전>에 출연한 박 의원은 김 전 원내대표와의 개인적 인연을 언급하며 비통한 심정을 드러내면서도, 당을 위해선 결단이 필요하다고 강조했습니다.박 의원은 "김 전 원내대표는 국정원 동료이자 제가 가장 사랑하는 동생이었고, 본인도 저를 큰형님이라 불렀다"라면서도 "눈물을 머금고 마속을 베는 심정으로 당에서 제명해야 한다"고 말했습니다. 개인적인 친분을 넘어 당의 존립과 이재명 대통령의 성공을 위해 읍참마속의 결단이 불가피하다는 주장입니다.박 의원은 김 의원의 억울함 호소에 대해서도 냉정한 현실 인식을 주문했습니다. 그는 "이런 문제는 누가 해명해도 국민들이 믿지 않는다"라며 "경찰 수사를 통해 완전히 밝혀져야 하기에 자진 탈당을 요구하지만, 안 한다고 하면 정청래 대표가 제명 조치를 해야 한다. 이것이 살신성인의 모습"이라고 덧붙였습니다.당 지도부도 서둘러 진화에 나섰습니다. 정청래 대표는 6일 유튜브 방송 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>에 출연해 "저도 상당히 당황스러웠다. 이런 일이 있을 수 있나 하는 생각이 들었다"고 토로했습니다.하지만 정 대표는 이번 사태를 구조적인 문제가 아닌 개인의 일탈로 규정했습니다. 정 대표는 "이건 시스템 에러라기보단 휴먼 에러에 가깝다"라며 "노무현 대통령의 정치 개혁 이후 공천 부정은 상당히 사라졌다"고 선을 그었습니다. 당의 공천 시스템 자체에는 문제가 없다는 입장을 분명히 한 것입니다.재발 방지 대책도 내놨습니다. 정 대표는 "발본색원, 원천 봉쇄하겠다"라며 "경찰 출신 이상식 의원을 '클린선거 암행어사단' 단장으로 임명하고, 17개 광역별로 비밀 요원을 투입해 감찰하겠다"고 밝혔습니다. 지방선거 공천권은 시도당이 갖고 있지만, 중앙당 차원에서 "유리알처럼 투명하게 관리·감독하겠다"는 의지입니다.박수현 수석대변인 역시 페이스북을 통해 "소 잃을 순 있지만 외양간은 더 튼튼히 고치고 있다"라며 지도부의 수습 노력을 강조했습니다.오는 11일 치러지는 민주당 원내대표 보궐선거에서도 '김병기 리스크'는 최대 쟁점입니다. 박정, 백혜련, 진성준, 한병도 의원의 4파전으로 치러지는 이번 선거에서 후보들은 김 의원의 거취를 두고 미묘한 입장 차이를 보였습니다.'선당후사파'인 백혜련, 진성준 의원은 강경합니다. 백혜련 의원은 "상식적으로 이해되지 않는 부분이 많다"면서 "비위 문제는 무관용이 원칙이며 사실로 밝혀지면 의원직도 사퇴해야 한다"고 목소리를 높였습니다. 진성준 의원 또한 "12일 윤리심판원 결정 이전에라도 김 의원이 선당후사의 선택을 해줬으면 좋겠다"며 자진 탈당을 압박했습니다.반면 '신중파'인 박정, 한병도 의원은 절차적 정당성을 강조했습니다. 박정 의원은 "본인이 억울한 면이 있어 버티는 것 아니겠나"라며 "당 지도부가 윤리심판원에 맡긴 만큼 12일 결과를 지켜봐야 한다"고 유보적인 입장을 보였습니다. 한병도 의원 역시 "시스템보다는 개인의 일탈 문제"라며 "본인 소명을 듣고 판단할 윤리심판원이 며칠 남지 않았으니 지켜보자"고 말했습니다.이런 가운데 경찰 수사도 급물살을 타고 있습니다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 김 의원 측에 돈을 건넸다는 내용의 탄원서를 제출한 전직 동작구의원 A씨와 B씨를 8일과 9일 잇따라 소환 조사할 방침입니다.설상가상으로 '1억 원 공천 헌금' 의혹의 핵심 인물인 김경 서울시의원이 지난달 31일 자녀 만남을 이유로 미국으로 출국한 사실이 알려져 '도피성 출국' 논란까지 불거졌습니다. 경찰은 김 시의원 측에 조기 귀국을 요청하고 있으며, 입국 즉시 조사할 계획입니다.