이 대통령 "희한하게 나나 민주당 관계되면 검찰 두둔"

큰사진보기 ▲중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.1.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"희한하게 이재명이나 민주당이 관계되면 검찰을 두둔한다."

이재명 대통령이 7일 중국 국빈 방중에 동행한 기자단과 한 오찬 간담회에서 사회 일각의 혐중 주장 등에 대한 언론의 사실 검증을 요청하다가 "붙여서 이 얘기는 한번 해야겠다"면서 꺼낸 말이다.대장동 개발비리 본류 사건 1심 판결에 대한 항소 포기와 서해 공무원 피살 사건 관련 일부 항소 결정 등에 대해 일부 언론과 야당이 거세게 비판하고 있는 데 대한 반박 성격이었다.이 대통령은 "검찰이 기소해서 법원이 '검찰 판단 잘못했다' 판결하면 통상적으론 잘못 기소한 검찰을 비판하는 게 맞지 않나"라며 "그런데 희한하게 이재명이나 민주당이 관계되면 '법원 판단이 잘못됐다'고 검찰을 두둔한다. 그거 이상하지 않나"라고 물었다.이어 "왜 항소하지 않았냐고 따지나? 기소한 걸 탓해야지 왜 법원 판결을 뒤집으라고 합니까"라며 "이게 완전히 중립성을 벗어난 것이다. 기준이 정말 그때그때마다 다르다"고 비판했다.또 "무죄 나면 무리한 기소라고 비평하고 항소하겠다고 하면 혼내야죠. 그런데 묘하게 검찰이 항소를 왜 안 하냐고 비난을 한다"라며 "삐딱하게 서 있으니 세상이 삐딱하게 보이나 생각할 때가 있다"고 덧붙였다.