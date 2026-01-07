경찰, '소녀상 철거' 촉구 불법집회 단체 사건 통합 내사

▲위안부법폐지국민행동 김병헌 대표가 7일 오후 서울 종로구 일본대사관부근 소녀상앞에서 ‘위안부는 국제사기’ ‘위안부는 매춘부’ ‘매춘부가 자랑이냐’ ‘00여고에 매춘부상이 왜 있지’ 등의 피켓과 현수막을 부착하고 시위를 벌이고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기