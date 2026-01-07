메뉴 건너뛰기

26.01.07 19:07최종 업데이트 26.01.07 19:30

이재준, '수원시장 민주당 후보 선호도' 42%... 오차범위 밖 압도적 우세

[한국갤럽 여론조사] 권혁우·황대호 한 자릿수대... '국힘 후보 선호도' 홍종기·김기정 접전, 유보층 66%

이재준 수원특례시장이 6일 일월수목원에서 신년 브리핑을 열고 "시민이 체감하는 수원 대전환으로 새로운 수원을 완성하겠다”고 밝혔다.
이재준 수원특례시장이 6일 일월수목원에서 신년 브리핑을 열고 "시민이 체감하는 수원 대전환으로 새로운 수원을 완성하겠다”고 밝혔다. ⓒ 수원시

6·3 지방선거를 6개월 앞두고 실시한 '수원특례시장 더불어민주당 후보 선호도 조사'에서 현 이재준 수원특례시장이 타 후보들을 오차범위 밖에서 압도적으로 앞서는 것으로 나타났다. 후보군에 이름을 올린 권혁우 기본사회수원본부 상임대표와 황대호 경기도의회 문화체육관광위원장은 한 자릿수대 지지율에 그쳤다.

[민주당 후보 선호도] 이재준 42% vs 권혁우·황대호 각 4%

<중부일보>가 여론조사 전문기관인 한국갤럽에 의뢰해 지난 4~5일 수원특례시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 501명을 대상으로 실시한 수원특례시 지역현안 조사에 따르면, '민주당 후보 선호도 조사'에서 이재준 시장은 42%를 얻어 1위를 기록했다. 권혁우 상임대표와 황대호 위원장은 각 4%를 얻었다. '지지하는 후보가 없다'는 32%, '모름·응답 거절'은 17%로 나왔다.

민주당 지지층에서는 10명 중 6명이 이재준 시장(59%)을 후보로 선호하는 것으로 나타났다. 권 상임대표는 6%, 황 위원장은 5%의 지지를 얻었다. '다른 인물을 지지한다'는 2%, '없다'는 16%, '모르겠다 등'은 12%였다.

[국민의힘 후보 선호도] 홍종기 15% vs 김기정 14% vs 안교재 4%

'수원특례시장 국민의힘 후보 선호도 조사'에서는 홍종기 전 국무총리비서실 민정실장과 김기정 전 수원시의회 의장이 접전을 벌이는 가운데 적절한 후보자가 없다거나 모르겠다는 응답이 절반을 넘는 것으로 조사됐다.

최근 국민의힘에 복당한 홍 전 민정실장은 15%, 김 전 시의회 의장은 14%, 안교재 경기도조정협회장은 4%를 기록했다. '마땅한 후보가 없다' 41%, '모르겠다 등' 25%로, 유보층이 66%에 달해, 국민의힘 후보에 대한 낮은 인지도로 아직 결정하지 못한 유권자가 많아 매우 유동적일 것으로 보인다.

국민의힘 지지층만을 대상으로 조사한 결과 29%가 홍 전 민정실장을 지지한다고 응답했으며, 22%는 김 전 의장을 선택했다. 안 회장은 4%의 지지를 얻는 데 그쳤다. '지지하는 후보가 없다'는 24%, '모르겠다 등'은 18%였다.

수원특례시청 청사
수원특례시청 청사 ⓒ 수원특례시

[후보 정당 선호도] 민주당 후보 43% vs 국힘 후보 24%

'이번 지방선거에서 수원시장으로 어느 정당 후보가 당선되는 것이 가장 좋은지'를 묻는 말에는 민주당 후보자를 선택하겠다는 답이 우세했다. 응답자의 43%는 민주당 후보자가, 24%는 국민의힘 후보자가 당선되는 것이 좋다고 했다.

'민주당 후보가 시장에 당선되는 것이 좋다'고 답한 비율을 성별로 보면 여성 47%, 남성 39%였다. 국민의힘의 경우 여성과 남성 비율이 각 24%로 동일했다.

연령별로는 50대의 59%가 민주당 후보자를, 15%는 국민의힘 후보자를 택했다. 국민의힘 후보 선호도는 70세 이상에서 가장 높았는데, 48%는 국민의힘 후보자를, 34%는 민주당 후보자를 선호한다고 답했다. 18~29세에서는 민주당과 국민의힘 응답 비율이 각 22%로 같았다.

[시장 직무수행 평가] "잘했다" 긍정 평가 61%... 부정 평가 2배 웃돌아

이재준 시장에 대한 직무수행 평가 결과 긍정 평가가 부정 평가의 2배를 넘는 것으로 나타났다.

'이 시장이 지난 2022년 7월 취임 후 지금까지 시장으로서의 직무를 잘 수행했는지'에 대한 질문에 '잘했다'는 61%로 집계됐다. '잘 못했다' 23%, '모름·응답 거절' 13%, '어느 쪽도 아니다' 3% 순이었다.

긍정 평가가 가장 높게 나타난 연령은 18~29세(긍정 68%, 부정 13%)였다. 이어 40대(63%), 60대와 70세 이상(각 61%), 50대(56%), 30대(54%) 순으로 '잘했다'고 긍정 평가했다.

수원 관내 4개 구별로는 팔달구('잘했다' 68%, '잘 못했다' 18%)에서 긍정 평가 비율이 가장 높았으며, 상대적으로 부정 평가 비율이 가장 높은 곳은 권선구('잘했다' 52%, '잘 못했다' 28%)였다.

이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 100% 전화조사원 인터뷰(CATI)로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±4.4%p, 응답률은 16.9%(총 2천968명 중 501명 응답 완료)다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

