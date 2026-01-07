웃음 터트린 이 대통령 "너무 물건값에 연연 말자"

▲간송 전형필(1906∼1962)이 세운 미술관 앞을 80여 년간 지켜온 사자상이 중국으로 돌아간다. 국립중앙박물관은 5일 중국 국가문물국과 함께 간송미술관이 소장한 석사자상 한 쌍을 중국에 기증하는 내용의 협약 문서에 서명했다고 밝혔다. 이번 협약식은 한중 정상회담을 계기로 열렸으며 이재명 대통령과 시진핑 국가주석도 현장에서 함께했다. 왼쪽은 암사자상, 오른쪽은 수사자상 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기