이 대통령 "핵잠수함 같은 한국 핵심이익도 존중받아야"

"이 얘기도 명확히 했다. 시진핑 중국 국가주석은 중국의 국가적 이익을 위해 최선을 다하고 대한민국 대통령 이재명은 대한민국의 국익을 위해 최선을 다하는 것 아니겠나. 그러면서도 서로 필요한 부분에서 타협하고 조정해 나가는 것이 국가 간 관계라고 직접 말씀드렸다."
이재명 대통령이 7일 오후 중국 국빈 방문에 동행한 기자단과 한 오찬간담회에서 "(한중 양국이) 역사의 올바른 편에 굳건히 서서 정확한 전략적 선택을 해야 한다"는 시진핑 주석 발언에 대한 입장을 묻는 질문에 한 답변 일부다.
시 주석이 지난 5일 정상회담 모두발언에서 한 해당 발언은, 미중 패권 경쟁과 중일 갈등 격화 속에서 한국의 '올바른 전략적 선택'을 요구하는 취지로 해석된 바 있다. 이에 대해 이 대통령은 한국은 자국의 국익을 위해 판단하고 선택할 것이란 입장을 밝힌 셈이다(관련기사 : 이 대통령 "한중 관계 새 국면 열자"... 시 주석 "역사의 올바른 편에 서야" https://omn.kr/2glox
).
이 대통령은 이날 간담회 모두발언 때도 "대한민국 정부는 한중 관계가 어느 한쪽으로 치우치거나 감정에 좌우되지 않도록 상호존중하고 각자 국익을 중시에 두는 원칙 하에서 관리할 생각"이라며 "동시에 미국, 일본, 아세안, 유럽 등 주요 파트너국과의 관계도 균형 있게 발전시키고 이를 통해 대한민국 외교의 지평을 넓혀가겠다"고 말했다.
중일 갈등 중재 여부에 대해서는 "우리 역할 정말 필요할 때 나서야"
이 대통령은 이날 간담회에서 '역사의 올바른 편에서 전략적 선택'을 거론한 시 주석의 정상회담 발언에 대한 입장을 묻는 말에 "특정사안을 염두에 둔 표현이라면 저로서야 특별히 거기에 반응할 필요를 못 느꼈다"라고 말했다.
이어 "더군다나 공개석상에서 하는 얘기는 액면 그대로 받아들여주면 좋다. 저도 저의 할 얘기를 했을 뿐이니깐"이라며 비공개 석상에서는 한국 정부가 중국의 핵심 이익과 중대 관심사에 대해 존중하는 만큼 중국 역시 한국의 핵심 이익과 중대 관심사에 대해 존중해 달라고 요청했다고 밝혔다.
이에 대해 이 대통령은 "대한민국의 핵심 이익도 당연히 존중 받아야죠. (한미정상회담 결과물인) 핵잠수함이 그런 것 아니겠나"라며 "중대 관심사에 대해서도 존중받아야 한다. 우리는 일본과의 관계도 중국과의 관계만큼 중요하다"라고 말했다.
중국이 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언을 이유로 희토류 및 반도체 소재 등이 포함된 '이중용도 물자' 일본 수출을 금지한 데 대해서는 "원만하게 신속하게 잘 해결되길 바란다"는 원론적 견해를 밝혔다(관련기사 : 중국, '이중용도' 물자 수출 금지 "일본 지도자 발언 때문" https://omn.kr/2gm43
).
이 대통령은 관련 질문에 "지금 문제되는 수출통제 문제는 매우 복합적이고 뿌리가 깊다. 그냥 하나의 현상처럼 보이지만 그 현상만으론 설명할 수 없는 복잡한 문제"라며 "일단 상황을 예의주시하고 우리가 어떤 상황에 직면하게 될지 면밀히 점검하는 단계다. 구체적으로 '이렇게 하겠다, 저렇게 하겠다' 말하기 쉽지 않은 상황"이라고 답했다.
'중일 갈등을 한국이 적극 중재할 계획은 없느냐'는 취지의 질문에는 "뭔가 실제 이유가 있어서 다툴 때 (중간에서) 끼어들면 양쪽 모두에게 미움을 받을 수 있다"라며 현 시점은 아니라는 생각을 밝혔다.
이 대통령은 "상황을 잘 보고 정말 우리의 역할이 필요할 때, 실효적일 때, 의미가 있을 때 (중재) 하겠지만 지금은 우리가 할 수 있는 게 매우 제한적으로 보인다"라면서 "(우리가) 나서면 도움이 안 될 수도 있다. 때가 되면, 상황이 되면 할 수 있는 역할을 찾아보겠다"라고 했다.