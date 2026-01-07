장애·비장애 유아가 함께... 부산 첫 공립 통합유치원

큰사진보기 ▲부산시 강서구 에코델타시티에 문을 열 장애, 비장애 통합 공립유치원인 '새결유치원' 조감도 ⓒ 부산시교육청 관련사진보기

부산에서도 장애·비장애 아동이 함께 통합교육을 받는 유치원이 문을 연다. 부산시교육청은 "지역사회 전반 포용적 교육문화의 확산"을 기대했다.7일 부산교육청 유아교육과 관계자는 <오마이뉴스>에 "3월 초 부산 강서구 에코델타시티에서부산 첫 장애·비장애 유아를 대상으로 하는 통합유치원이 개원을 준비하고 있다"라고 말했다. 이 관계자는 "7개 일반학급, 6개 특수학급 등 120여 명이 다니게 된다"라며 "이는 특수교육 발전 계획의 일환"이라고 덧붙여 설명했다.부산시 최초라는 이름을 단 이곳은 공립 단설 '새결 유치원'을 말한다. 공립유치원에 특수학급을 둔 사례가 있지만, 애초부터 장애·비장애 학급을 묶은 통합형 유치원은 부산에서 이번이 처음이다. 특수학급이 필요한 경우 그동안 대다수는 1~2학급 편성에 그쳤다.반면 새결 유치원은 6학급을 운영하며 규모를 크게 키웠다. 유치원의 목표는 편견과 차별 없는 교육을 위해 장애·비장애를 가리지 않고 3~5세 아이들이 등원부터 귀가까지 일과 전반을 함께하는 것이다.개별 교육 지원에 더해 통합 교육을 지향하며 장애유아의 사회적 적응력, 자립 역량을 높이는 데 공을 들인다. 이 과정에서 비장애 유아들도 자연스럽게 상호 존중과 공감의 가치를 형성할 수 있다. 교사도 일반교사와 특수교사 같이 일하는 구조다. 이들은 전일제 협력교수 방식으로 학급을 꾸리고, 특수교육실무원과 함께 다양한 교육과정을 운영한다.시 교육청에 따르면 이러한 통합유치원은 대구, 인천, 경기, 충남, 전북 등에서 이미 운영 중이다. 이들 지역은 수년 전 도입을 시작해 성과를 쌓고 있다. 편견을 줄일 수 있는 데다 정서 발달 등 교육적·사회적 효과 등을 놓고 학부모들의 만족도도 높은 것으로 알려졌다.출발이 늦었지만, 김석준 부산교육감은 부산 유아 통합교육의 새 모델을 기대하는 모습이다. 그는 "사회 전반에 포용적 문화를 확산하는 데 중추적 역할을 하게 될 것"이라며 "장애·비장애 구분 없이 자연스럽게 놀며 배우는 환경을 조성하겠다"라고 말했다.