"추천서처럼 써라"? '선문답' 생활통지표 부추긴 교육부 지침

큰사진보기 ▲교육부 지침인 '2025학년도 학교생활기록부 기재요령' 내용. ⓒ 교육부 관련사진보기

요즘 초등학생 자녀의 학교생활 통지표를 받아 든 학부모들이 고개를 갸우뚱하고 있다. 미사여구가 가득하긴 한데 자녀의 장단점을 뚜렷하게 알기 어려운 '선문답' 식 글귀도 보이기 때문이다.이런 글귀를 작성한 담임 교사들도 혼란스럽기는 마찬가지다. 초등학생을 관찰한 그대로 학교생활기록부(학생부)의 '행동특성 및 종합의견'에 적고 싶지만, 두루뭉술하게 쓸 수밖에 없기 때문이다. 부정적인 내용을 쓸 경우, 자칫 교육부 지침인 '학생부 기재요령'을 어기는 것일 수도 있을뿐더러, 일부 학부모의 민원도 걱정되는 게 사실이다.7일, <오마이뉴스>가 교육부의 지침인 '학생부 기재요령(초등학교)'을 살펴보니, 이런 '선문답' 식 생활통지표를 교육부가 사실상 부추겨온 것으로 나타났다.교육부가 지난해 2월 11일 발표한 '2025학년도 학생부 기재요령(초등학교)'의 '행동특성 및 종합의견'에 따르면 교육부는 교사들에게 "'행동특성 및 종합의견'은 학급담임교사가 문장으로 입력하여 학생에 대한 일종의 추천서 또는 지도 자료가 되도록 작성한다"라고 규정했다."추천서가 되도록 쓰라"라는 이 지침을 본 교사들은 학생의 단점이나 부정적인 내용을 쓰는 것을 포기할 가능성이 높다. 추천서에 학생의 단점이나 부정적인 생활을 적을 수는 없기 때문이다.이어 해당 지침은 "학생의 성장 정도, 특기사항, 발전 가능성 등을 구체적으로 작성한다"라면서 "다만, 학생의 부정적인 행동 특성을 입력하는 경우에는 변화 가능성을 함께 입력한다"라고 지시했다.경기지역 한 초등학교 교사는 <오마이뉴스>에 "교육부 지침 내용이 이렇다 보니 교사들은 '교육부가 학생에 대한 부정적인 내용을 학생부에 쓰지 못하도록 한 것으로 인식할 수밖에 없다"라면서 "학생부는 교사들이 현재의 학생 발달 상황을 사실대로 적는 것인데 학생 본인의 노력이나 가정의 지원이 부족한 경우에도 이에 대한 기록을 포기하게 된다. 교육부 지침은 부정적인 내용을 기록하려면 '변화 가능성'까지 적으라고 하는데, 이런 식으로 적으면 선문답 식 내용이 되는 것"이라고 짚었다.그러면서 이 교사는 "교장과 교감은 '학생부에 부정적인 내용을 기록하려면 누가(누적) 기록을 반드시 입력하라'고도 한다. 학부모가 민원을 제기할 때 이에 대한 근거를 마련하라는 뜻"이라면서 "이런 것은 교사에 대한 평가권 침해라고 생각한다"라고 밝혔다.반면, 또 다른 초등교사는 "학생에 대해 지적할 사항이 있으면 성적표(학생부)에 쓰기보다 직접 학부모에게 전화하는 게 더 좋다고 본다"라면서 "초등 성적표에 진주처럼 반짝이는 긍정적인 부분을 찾아 기록해 주는 게 왜 나쁜지 모르겠다"라고 밝혔다.학부모단체에서 활동하는 한 학부모도 <오마이뉴스>에 "초등학생의 경우는 학생 특성에 따른 강점과 장점 위주로 작성하는 게 좋겠다"라면서 "학생의 학습 태도나 행동 교정을 위한 것이라면 교사와 학부모 상담을 통해 해결하는 것이 더 효과가 있을 것"이라고 말했다.이와 관련, 교육부 관계자는 <오마이뉴스>에 "교육부가 지침에서 '추천서가 되도록 작성하라'라고 한 것은 풍부하게 쓰라는 의미인 것이지, 부정적인 내용을 쓰지 못한다는 의미는 아니다"라고 말했다.교육부는 '2026학년도 학생부 기재 요령' 지침을 오는 2월 초에 발표할 예정이다. 교육부는 이 지침에서 '행동특성 및 종합의견' 작성 관련 내용 일부를 바꿀 예정인 것으로 알려졌다.