"동맹의 뒤통수 치던 미국, 급기야 주권 국가 한밤중 공습"

큰사진보기 ▲경남진보연합, 7일 저녁 창원시청 사거리 “불법침략 미국 규탄, 내란 외환 완전청산, 창원시민대회”. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"미국의 베네수엘라 침공 규탄한다."

"미국은 베네수엘라 침략 당장 중단하라."

"베네수엘라 대통령을 즉각 석방하라."

"대한민국 전쟁위기 빠뜨리는 내란외환세력 완전 청산하자."

"대한민국 전쟁위기 빠뜨리는 대북적대정책 철회하라."

경남진보연합이 7일 저녁 경남 창원시청 사거리에서 연 '불법침략 미국 규탄, 내란 외환 완전청산, 창원시민대회'에 참석한 시민들이 이같이 외쳤다. 이날 집회 현장에선 '미국의 베네수엘라 침공', '국민의힘 논평과 나경원 국회의원의 발언', '한미 연합 훈련' 관련한 영상이 상영됐고, 이후 진보대학생넷 회원들의 '반격' 몸짓 공연과 참가자 발언이 이어졌다.김은형 민주노총 경남본부장은 "2025년은 내란범 윤석열과 내란세력에 맞서 가열찬 투쟁을 전개해 빛의 광장을 만들고 새정부가 출범하게 만든 위대한 민중의 힘을 보여준 해였다. 이제 조금 대한민국이 정상적 국가로서 기능할 수 있게 되어 가는가라는 생각도 한순간, 트럼프와의 관세협상과 대미투자 합의는 식민지 속국에서나 이뤄질 법한 굴욕적 합의였다"라며 "한국산업을, 한국경제를 다 바치라는 요구이며, 노동자와 자영업자, 중소영세상공인 차 다 일자리를 잃게 만들 수 있는 굴욕적, 매국적 합의라 하지 않을 수 없다"라고 말했다.김 본부장은 "동맹의 뒤통수를 치던 미국이 급기야 주권 국가 베네수엘라를 한밤중 공습해 국민이 뽑은 대통령을 납치해 갔다"라며 "침략과 약탈로 살아온 미제국주의 본성을 세상 만천하에 드러냈다. 분노와 놀람은 여기서 그치지 않았다"라고 설명했다.이어 "'대한민국도 베네수엘라처럼 될 수 있다. 되고 있다. 된다'라는 국민의힘 논평이나 나경원을 포함한 의원들의 발언은 극우 선동으로, 분함을 삭일 수가 없다"라며 "도대체 이게 무슨 소리냐. 내란을 막고 민주주의를 다시 세운 국민들을 미국이 침공해도 된다거나 침공해야 한다는 말이냐"라고 덧붙였다.김 본부장은 "미국을 몰아내야 평화가 온다는 것을 베네수엘라 침공에서 우리는 더욱 명확히 보았다"라며 "빛의 대항쟁을 만든 우리 민중이 할 수 있다. 미국을 몰아내고 진정한 주권국가로 만들어야 한다"라고 강조했다.김재명 경남자주연합 의장은 "새해 벽두부터 전 세계 인류는 충격과 분노에 사로잡혔다"라며 "미국은 심야에 도둑처럼 베네수엘라에 들어가 인명을 살상하고 그 나라 민중이 선출한 지도자와 부인을 납치해 가는 천인공노할 강도짓을 버젓이 자행했다. 그리고 베네수엘라를 자기 멋대로 관리할 것이며 말을 듣지 않으면 다시 침략하겠다고 협박하고 있다. 또한 다음에는 콜롬비아와 쿠바도 침략하겠다고 벼르고 있다"라고 말했다.김 의장은 "세계질서를 미국식 양육강식, 야만의 밀림으로 만든 미국에게 굴종한다면 국가들은 주권을 잃고 국부를 빼앗기고 민중은 빈곤에 시달리게 될 것"이라며 "미국의 막가파식 폭력과 침략에 맞서 자결권, 자위권을 행사하는 것은 정당방위이다. 칼을 든 강도 앞에서 무장을 해제하라는 건 강도의 논리에 불과하다. 세계 평화와 주권을 위협하는 침략자 미국이 한반도에서 그것을 지킬리 만무하다"라고 강조했다.그는 "우리가 숨 쉬는 것조차 허락받지 않으면 국가보안법 위반이 될 수 있는 나라, 언제 터질지 모르는 전쟁의 두려움을 안고 사는 나라에서 한미일 연합 군사훈련 반대와 국가보안법 철폐는 국민의 자주, 나라의 자주, 민족의 자주를 위해 꼭 필요한 우리의 주권이다"라고 강조했다.이다영 진보대학생넷 경남대표는 "2026년이 시작되자마자 미국이 베네수엘라를 공격하고 대통령을 납치한 말도 안되는 일이 일어났다"라며 "마약밀매라는 명분같지도 않은 명분을 내세워 한 나라의 대통령을 납치했다. 트럼프는 이런 비인도적인 행위를 한 이유를 부끄럽지도 않은지 스스로 떠벌리고 다니고 있다. 베네수엘라의 원유를 침탈해 시장가격을 팔겠다고 말이다. 그 수익금은 미국 대통령인 자기가 관리하고 베네수엘라와 미국 국민에게 이득이 되게 사용하겠다 한다"라고 말했다.그는 "열심히 물도 주고 가지치기도 하면서 키운 감나무를 강도가 감을 따서 농협에 내다팔아 이득을 보는 거랑 트럼프의 말은 조금도 다르지 않다. 베네수엘라 국민들이 들으면 참을 수 없이 분노스러울 것 같다"라며 "이러한 행위는 국제법과 유엔 헌장을 정면으로 위반한 침략 행위이다"라고 설명했다.이다영 대학생은 "미국과 트럼프는 침몰하는 배에서 발악하는 것 그 이상도 이하도 아니다. 미국 할아버지가 와도 평화와 반제‧반미‧반전을 원하는 전세계 민중들의 목소리를 막을 수는 없다"라며 "이제 세계의 다극화 흐름을 받아들이고 소설 속에서 나와도 믿기지 않을 침략행위 중단하라"라고 외쳤다.