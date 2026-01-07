메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.01.07 17:35최종 업데이트 26.01.07 17:35

"다자녀 가정 부담 줄인다"여주시 공공산후조리원 이용료 감면 시행

원고료로 응원하기
경기 여주시는 다자녀 가정의 출산·양육 부담을 완화하기 위해 ‘공공산후조리원 다자녀 산후조리원 감면비 지원 사업’을 시행에 들어갔다고 7일 밝혔다.
경기 여주시는 다자녀 가정의 출산·양육 부담을 완화하기 위해 ‘공공산후조리원 다자녀 산후조리원 감면비 지원 사업’을 시행에 들어갔다고 7일 밝혔다. ⓒ 여주시

경기 여주시는 다자녀 가정의 출산·양육 부담을 완화하기 위해 '공공산후조리원 다자녀 산후조리원 감면비 지원 사업'을 시행에 들어갔다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 출산 이후 산모의 건강 회복과 신생아 돌봄을 위해 필요한 산후조리 비용에 대한 경제적 부담을 줄이기 위한 것이다. 여주시 공공산후조리원을 이용하는 다자녀 출산 가정을 대상으로 이용료 일부를 감면 지원한다.

최근 산후조리 비용 상승으로 출산 가정의 부담이 커지고 있는 가운데, 특히 다자녀 가정은 양육비 부담이 상대적으로 높은 실정이다. 여주시는 이러한 현실을 반영해 실질적인 도움이 될 수 있는 지원 정책을 마련했다.

AD
본 사업은 여주시에 주소를 둔 다자녀 출산 가정이 공공산후조리원을 이용 할 경우 이용료 감면 방식으로 지원받을 수 있다. 이번 사업을 통해 다자녀 가정의 경제적 부담을 완화하고, 공공산후조리원 이용 활성화는 물론 출산 친화적 환경 조성에 기여 할 것으로 기대하고 있다.

여주시 관계자는 "출산 가정이 체감할 수 있는 실질적인 지원 정책을 지속적으로 발굴해 아이 낳고 키우기 좋은 여주시를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

#여주시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사이천시, 경기도 토지정보 종합평가 '공간정보·드론' 분야 최우수


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기