76년만에... 줄줄이 이어지는 미군정포고령2호 위반 무죄 선고

큰사진보기 ▲창원지방법원 마산지원. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

한국전쟁 전후 '빨갱이'로 몰려 국군·경찰에 의해 희생되었던 민간인들이 70년도 훨씬 지나서 열린 재심에서 무죄 선고를 받았다.창원지방법원 마산지원 형사1단독 전아람 부장판사는 7일 고 박응도, 고 박흥군, 고 심보섭씨에 대해 태평양미국육군총사령부 포고령 제2호(미군정포고령2호) 위반 혐의 관련 무죄를 선고했다.재판부는 미군정포고령2호가 헌법을 위반한 위험 무효이기에 이에 근거했던 혐의는 모두 죄가 되지 않는다고 판결했다. 앞서 고인의 유족들이 재심을 신청했고, 법원에서 받아들여져 이날 판결이 나온 것이다.한국전쟁전후민간인희생자 창원유족회(회장 노치수)는 "미군정포고령2호 위반 재심 사건에서 앞서 2명이 무죄를 선고 받았고, 이날 3명을 포함하면 5명으로 늘어났다"라고 밝혔다. 또 창원유족회는 "고 양봉우, 고 차생길, 고 노상도씨가 같은 사건으로 재심개시 결정을 받았다며 조만간 열릴 재판에서 무죄를 선고 받으며 전부 8명으로 늘어날 것"이라고 밝혔다.다른 1명은 재심사건 1심에서 기각되어 항소심이 진행되고 있다. 항소심을 받고 있는 희생자까지 포함하면 총 9명이다.미군정포고령 제2호는 태평양미국육군최고지휘관 맥아더 육군대장이 1945년 9월 7일 '조선 주민에 했던 포고'를 말하고, "포고, 명령, 지시를 범한 자, 미국인과 기타 연합국인의 인명 또는 소유물‧보안을 해한 자, 공중치안‧질서를 교란한 자, 정당한 행정을 방해한 자 또는 연합군에 고의로 적대행위를 하는 자를 유죄로 결정해 사형 또는 타 형벌에 처한다"란 내용이 담겨 있다.이에 대해 법원은 "내용 자체가 지나치게 광범위하고 포괄적이면서도 추상적이어서 통상의 판단 능력을 가진 국민이 법률에 의해 금지되는 행위가 무엇인지 예견하기 어렵고, 위반행위에 대한 형벌 역시 '사형 또는 타 형벌'로 되어 있을 뿐이어서 형벌의 종류조차도 가늠할 수 없으므로 죄형법정주의에 위배된다고 보아야 한다"라며 위헌이라 판단하고 있다.이날 무죄를 받은 3명은 미군정포고령2호 위반으로 유죄 선고를 받은 후 1950년 국민보도연맹사건으로 전쟁이 나자 아무런 법적 절차 없이 학살되었다.노치수 회장은 "이승만정부 때 국민보도연맹으로 인해 많은 민간인들이 희생되었다"라며 "76년만에 무죄 선고를 받은 것이다. 앞으로 계속해서 무죄 선고가 이어질 것으로 보인다"라고 말했다.