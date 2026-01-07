포항 기업들, CES 2026서 글로벌 기술력 인정

큰사진보기 ▲미국 라스베이거스에서 열리고 있는 'CES 2026'에서 경북 포항의 기업들이 최고혁신상과 혁신상을 수상하는 등 기술력을 전 세계에 뽐냈다. ⓒ 포항시 관련사진보기

미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 IT·디지털 박람회 'CES 2026'에서 경북 포항에 위치한 기업들이 혁신상을 수상하는 등 글로벌 경쟁력을 입증했다.CES 2026은 전 세계 160여 개국 4000여 개 이상의 기업이 참가하고 참관객 13만 명 이상이 방문하는 최대 규모의 전시회로 인공지능(AI)을 중심으로 디지털 헬스, 로봇, 첨단 모빌리티, 스마트 제조 등 미래 산업 전반을 아우르는 혁신 기술이 대거 공개됐다.포항시는 이번 CES 2026에서 유레카관(H-스타트업관) 4개사와 일반관 4개사 등 8개 사로 포항관을 조성해 미래 글로벌 시장을 선도할 혁신 제품을 선보였다.이번 전시회는 '혁신가의 등장(Innovators Show Up)'이라는 슬로건 아래 AI 기술이 가능성을 넘어 산업과 일상을 구현하는 '피지컬 AI의 본격화'를 주요 흐름으로 제시했다.이와 함께 생성형 AI와 산업 특화 AI, 데이터 기반 제조혁신 솔로션을 통해 글로벌 산업 패러다임 전환의 방향성을 보여줬다.세계적인 경쟁 속에서도 CT5가 최고 혁신상을 수상하고 더키퍼, 하이보, 옴니코트, 웨어러블에이아이(2개 부문)가 혁신상을 수상하는 등 포항 기업들의 기술력을 전 세계에 알렸다.CT5는 AI기반 웨어러블 디바이스를, 더키퍼는 전기차 초기 화재 감지·대응시스템, 하이보는 레이다 기반 Detection 솔루션, 옴니코트는 금속 디지털 프린팅 전용 건식 토너, 웨어러블에이아이는 실내 자율주행 셔틀 등을 전시했다.이들 기업은 혁신상 수상 뿐만 아니라 혁신성과 실용성을 인정받으면서 연일 비즈니스 상담과 계약 문의가 이어졌다.포항시는 7일 '포항 DAY 네트워킹'을 개최하고 CES에 참가한 지역기업 대표 및 관계자 50여 명을 초청해 포항의 미래 비전을 공유하고 기업별 애로사항을 청취하는 등 소통의 장을 마련했다.또 이번 CES를 방문한 대표단은 AI 기반 제조혁신 기술, 산업 자동화 솔루션, 데이터 활용 플랫폼 등 포항의 주력 산업인 철강·이차전지·제조업과 연계 가능한 AI 기술을 집중적으로 살펴보고 향후 포항 산업정책과 접목 가능한 방향을 모색하기도 했다.장상길 포항시 부시장은 "포항기업의 수상 성과를 계기로 AI와 디지털 기술을 기반으로 한 제조혁신과 신산업 육성에 더욱 속도를 내겠다"고 소감을 밝혔다.