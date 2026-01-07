장애인단체 "우리도 산 정상에 가고 싶다, 케이블카 유치하라"

지난 2025년 12월 31일 낙동강유역환경청이 울산 울주군 영남알프스 케이블카(신불산 케이블카)사업자가 제출한 환경영향평가서에 대해 "신불산 케이블카 설치 계획은 재검토해야 한다"고 결론내리며 사실상 백지화를 선고했다. 이에 울산지역 장애인단체가 이에 반대하며 케이블카 유치를 요구하고 나섰다(관련기사: 영남알프스 케이블카 백지화에 국힘 "이재명 정부의 환경포퓰리즘, 규탄"
).
지역 최대 장애인단체인 울산장애인총연합회는 7일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "장애인도 살아생전 정상에 오르는 등산의 기쁨을 맞보고 싶다"며 영남알프스 케이블카 유치를 요구했다.
특히 이들은 "장애인이 산 정상에 오를 기회와 여건을 박탈하는 것이 복지선진국으로 나아가는 대한민국 정부가 할 일인지 묻고 싶다"며 항의하기도 했다.
케이블카 찬성 이유로 울산장애인총연합회는 "케이블카는 단순한 관광개발 사업이 아니며 특히 영남알프스와 같은 고지대는 보행이 어려운 장애인, 노약자, 이동약자에게 유일하게 자연에 접근할 수 있는 수단이다"라는 점을 내세웠다.
또한 "한 때 집 밖을 나서는 것 자체가 두려움과 도전으로 여겼던 많은 장애인들이 이제는 복지에 대한 관심과 정부로부터 받는 혜택을 많이 누리고 있어 집 밖을 나서는 것은 그리 어렵지 않게 되었다"며 "그러나 여전히 산을 오르는 것은 장애인들에게는 쉽지 않을 뿐더러 갈 수 없는 장애인들은 그저 먼 산 바라보듯이 바라 볼 수밖에 없는 게 현실이다"라고 주장했다.
또 "장애인은 여행을 포기하고 싶어서 포기하는 것이 아니다. 가보고 싶은 산과 바다, 전망대와 관광지가 있어도 접근할 수 없는 구조 때문"이라며 "산 정상을 갈 수 있는 유일한 길이 케이블카였다"고 밝혔다.
그러면서 "영남알프스에 케이블카가 설치되면 장애인들의 오랜 염원인 산 정상에 오르는 것이 실현될 것이라 믿었다"며 "이 기대가 더 이상 희망사항이 아닌 현실이 되길 바란다"고 요구했다.
이어 "산에 오를 수 있다는 마음만으로 재활과 자활의지를 불태울 수 있는 장애인들에게 케이블카를 탈 수 없게 하는 것은 휠체어와 지팡이를 빼앗는 것과 다름이 없다"고 주장하며 거듭 영남알프스 케이블카 유치를 요구했다.
한편 케이블카 설치 재검토 발표 후 영남알프스 케이블카 반대 범시민대책위원회는 "늦었지만 환영한다"는 입장을, 대한불교조계종 환경위원회는 "신불산과 영축산, 통도사는 한국 불교의 심부이자 인류가 보호해야 할 세계적 자연·문화유산"이라며 "지역 경제 활성화라는 허울로 추진하는 케이블카 건설은 신불산 최고의 비경, 공룡능선의 아름다움을 파괴하는 죄악"이라는 입장을 밝혔다.