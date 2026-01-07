장애인단체 "우리도 산 정상에 가고 싶다, 케이블카 유치하라"

▲울산장애인총연합회는 7일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "장애인도 살아생전 정상에 오르는 등산의 기쁨을 맞보고 싶다"며 영남알프스 케이블카 유치를 요구했다. ⓒ 박석철 관련사진보기