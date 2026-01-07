"광주·전남 행정통합 기본 전제, 이전보다 나은 혜택"

큰사진보기 ▲7일 오후 김대중컨벤션센터에서 '광주·전남 행정통합 추진 방향 정책토론회'가 열렸다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장과 광주·전남연구원 전문가들이 7일 오후 김대중컨벤션센터에서 열린 '광주·전남 행정통합 추진 방향 정책토론회'에 참석해 기념촬영을 하고 있다 ⓒ 광주광역시 관련사진보기

광주광역시와 전남도의 행정통합 기본 전제는 '이전보다 나은 혜택이어야 한다'는 주장이 제기됐다.이를 위해 ▲불이익 배제 ▲고도의 자치권과 권한 이양 등을 담은 특별법 제정 ▲교육 자치와 자치경찰을 포함한 통합 등이 대안으로 제시됐다.광주연구원과 전남연구원은 7일 오후 광주광역시 서구 김대중컨벤션센터에서 광주·전남 행정통합 추진 필요성에 대한 사회적 공감대를 확보하고 성공적 통합 방안을 모색하기 위해 '광주·전남 행정통합 추진 방향 정책토론회'를 개최했다.이날 토론회에는 강기정 광주시장, 최치국 광주연구원장, 김영선 전남연구원장 등이 참석했다.'광주·전남 행정통합의 주요 쟁점'을 주제로 발제에 나선 김대성 전남연구원 상생협력단장은 "광주·전남은 다른 지역보다 속도를 많이 낼 수 있는 상황"이라며 "통합했을 때 가장 기본 전제는 이전보다 나은 혜택이어야 한다. 그래야 명분이 선다"고 강조했다.이어 "1+1은 2 이상이 돼야 한다. 산업, 문화, 자치분권 등 여러 영역에서 중앙정부로부터 권한 이양을 받아 시너지를 창출해야 하고 먼저 이 같은 내용이 특별법에 반영돼야 한다"고 말했다.특히 통합의 법적 토대가 될 특별법 제정을 필수과제로 꼽았다.특별법에 특별시 설치와 운영, 자치권 강화, 분야별 권한 이양(특례), 시민 삶의 질 제고 등의 내용이 포괄적으로 담겨야 한다고 강조했다.광주·전남 행정통합 자치단체의 지위는 (가칭)'광주전남특별광역시'를 1안으로 제시했다.시도 역시 현재 통합 지자체의 명칭을 '특별시'로 추진하고 있다. 이 경우 광주 5개 자치구는 전남 5개 시, 17개 군과 대등한 지위를 인정받게 된다.교육자치와 자치경찰 통합도 함께 이뤄져야 한다고 주장했다.김 단장은 "지방자치는 일반자치, 교육자치, 자치경찰을 포함할 때 완성도가 높다"고 설명했다.이어 최치국 원장이 좌장을 맡은 라운드테이블에서는 전국 주요 연구기관 전문가들과 함께 심도 있는 토론이 진행됐다.토론자로는 고승희 충남연구원 사회통합연구실장, 변성수 대전연구원 책임연구위원, 안성조 경북연구원 연구위원, 이정석 부산연구원 책임연구위원, 김대성 전남연구원 상생협력단장, 민현정 광주연구원 미래전략연구실장 등이 참여했다.최치국 광주연구원장은 "광주·전남 행정통합은 단순한 행정구역 조정이 아닌 지역민 삶의 질 향상과 미래 성장동력 확보를 위한 전략적 선택"이라며 "이번 정책토론회가 광주·전남 상생 발전을 위한 실질적 논의의 출발점이 되길 바란다"고 밝혔다.토론자들은 각 지역의 추진 현황 및 주요 사안을 공유하며 광주·전남의 특수성을 고려한 단계적이고 실현할 수 있는 통합 추진 방향에 대해 구체적인 의견을 제시했다.광주연구원과 전남연구원은 이번 토론회를 시작으로 행정통합이 제도 검토에 그치지 않고 실질적 지역 발전 전략으로 이어질 수 있도록 시민 공감대 형성을 위한 논의를 지속해 나갈 계획이다.강기정 광주시장은 "시도민의 응축된 열망이 폭발하는 지금 광주·전남은 행정통합을 향해 어마어마한 속도로 달리고 있다. 시도민에 이익되는 방향으로 통합이 성사되길 바란다"며 "광주·전남 행정통합에 대해 시도민들은 경제적으로, 산업적으로 질 좋은 일자리가 풍성해지는 방향으로 갈 때 손뼉 치고 환영할 것"이라고 말했다.