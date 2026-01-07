"미국의 베네수엘라 무력 침공, 즉각 사죄하라"

큰사진보기 ▲민주노총, 자원강탈과 정권교체 노린 전쟁범죄자 트럼프 규탄민주노총이 7일 오전 서울 종로구 미대사관 건너편에서 '자원강탈과 정권교체 노린 전쟁범죄자 트럼프 규탄! 미 제국주의 침략전쟁 중단 촉구! 기자회견'을 열어 "미국은 침략군대 즉각 철수와 불법점령 중단, 납치 압송된 마두로 대통령 즉각 석방과 주권 반환, 한국정부는 미국의 불법 침략에 대한 반대 입장을 분명히 밝힐 것" 등을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

미국이 베네수엘라를 무력으로 침공하고 니콜라스 마두로 대통령 부부를 체포해 수감한 것과 관련 지역 시민단체도 규탄에 동참했다.팔레스타인평화를위한 대구경북긴급행동은 7일 성명을 통해 "미국이 남미의 주권국가인 베네수엘라를 무력으로 침공하고 국가수반인 대통령 부부와 주요 인사들을 납치해 감옥에 가두는 폭거를 저질렀다"며 "마두로 대통령을 즉각 석방하고 침략행위에 대해 사죄하라"고 촉구했다.단체는 "미국 대통령 트럼프는 마두로 대통령에게 마약 밀매 혐의가 있어 체포했다는 주장을 하고 있지만, 이는 주권국가의 국가수반을 납치한 침략 행위를 정당화하기 위한 궤변"이라며 "마두로 대통령을 즉각 석방하고 베네수엘라에서 미군을 완전히 철수하라"고 요구했다.긴급행동은 이번 사태를 "2001년 아프가니스탄 침공과 2003년 이라크 침공에 이어 국제연합을 중심으로 한 세계 평화체제에 대한 직접적인 도전"이라고 규정하고 "국제법 위반에 해당하는 중대한 범죄행위"라고 주장했다.이들은 먼저 이번 침공이 유엔 헌장이 규정한 자위권 행사나 유엔 안전보장이사회 결의에 따른 무력 대응에 해당하지 않는다고 지적했다. 유엔 헌장 제2조가 금지한 무력 사용과 위협을 정면으로 위반한 국제법상 범죄라는 것이다.또 과거 아프가니스탄·이라크 전쟁조차 국제법적 형식을 취했던 것과 달리 이번 침공은 그러한 절차조차 없이 자행돼 불법성이 더욱 크다고 규탄했다. 그러면서 국제형사재판소 설립의 근거가 되는 로마규정에 비춰볼 때 이번 침공의 의사결정과 지휘에 관여한 미국 국가 지도부와 군사 지도부는 명백한 침략범죄를 저질렀다고 비판했다.긴급행동은 유엔 안전보장이사회에 즉각 회의를 소집해 미국의 침공과 납치 행위를 평화 파괴 행위로 규정하고, 미군 철수와 마두로 대통령의 석방·귀환을 결의할 것을 요구했다. 또한 유엔 총회 회의 소집과 안보리에서 미국이 거부권을 행사할 경우 총회 결의를 통한 평화 회복 조치를 실행해야 한다는 점도 짚었다.국제형사재판소를 향해서는 침략범죄자에 대한 즉각적인 소추와 체포 절차 개시, 체포영장 발부와 전면적인 수사 착수를 요구했다.각국 정부에도 미국의 침략 행위에 협력하지 말고, 베네수엘라 내정 개입에 대한 모든 협조를 거부할 것을 촉구했다.긴급행동은 우리 정부에 대해서도 침략행위에 동조해서는 안 된다는 점을 강조했다. 외교부가 최근 "베네수엘라 국민의 의사가 존중되는 가운데 민주주의가 회복되기를 희망한다"는 취지의 입장을 밝힌 것과 관련 "이는 미국의 침략과 마두로 대통령 납치를 사실상 인정하는 것으로 읽힐 수 있다"고 주장했다. 그러면서 "침략에 협력하거나 이를 기정사실화하는 행위를 즉각 중단하라"고 요구했다.이들은 마지막으로 미국 시민들과 전 세계 시민들이 연대에 나서야 한다고 호소했다. 미국 시민들은 자국 정부의 침략 행위에 침묵하지 말고 책임을 물어야 하고 한국을 포함한 세계의 평화운동 세력과 시민들은 미국의 베네수엘라 침공에 항의하고 마두로 대통령의 석방과 귀환을 위해 함께 동참할 것을 촉구했다.