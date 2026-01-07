장동혁, 계엄 400일 만에 어설픈 사과..."내부 인테리어 수준""한가한 소리"

▲국민의힘 초재선 모임, '대안과 미래' 세미나 '지금 국민의힘은 어디에 있나?'국민의힘 초재선 모임 '대안과 미래' 주최로 7일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '지금 국민의힘은 어디에 있나?' 세미나에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기