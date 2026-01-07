장동혁, 계엄 400일 만에 어설픈 사과..."내부 인테리어 수준""한가한 소리"

"내부 '인테리어' 수준에 머물러 있다."
장동혁 국민의힘 당 대표가 7일 12.3 비상계엄에 대해 '깜짝' 사과했지만, 비판적인 반응이 줄을 잇고 있다. 2024년 12월 3일로부터 400일 만에 나온 사과이지만, 쇄신을 요구하는 이들의 기대에 못 미친다는 평가가 지배적이다. 시기적으로 늦었을뿐더러, 사과의 강도도 약하다는 지적이다(관련 기사 : 계엄 처음 사과한 장동혁에 김종혁은 "풉" 오세훈은 "환영"
https://omn.kr/2gme4).
리더십 위기에 봉착한 장동혁 대표는 '고강도 쇄신'을 천명하며 혁신을 부르짖었지만, 사실상 '체제 강화'를 위한 고육책이라는 비판이 따라 나온다. '외연 확대'를 외쳤지만, 정작 아스팔트 '강성' 보수 성향의 인사들이 입당 원서를 내는 등 '우회전'만 가속하는 모양새이다.
"비상계엄 옹호 세력, 부정선거 음모론자들과의 절연 담겼어야"
당장 초·재선 의원들이 중심이 된 당내 소장파 모임 '대안과 미래'는 이날 오후 입장문을 내고 "지금 국민의힘은 재건축 수준의 혁신이 필요하지만, 오늘 장동혁 대표의 혁신안은 내부 '인테리어' 수준에 머물러 있다"라고 직격했다.
이들은 "긍정적으로 평가할 지점이 분명히 있다"라면서도 "'해가 바뀌면 국민의힘이 파격적인 변화를 하겠다'던 장동혁 대표의 굳은 약속을 떠올리면, 오늘의 입장문은 아쉬움이 매우 크다"라고 평가했다.
특히 "국민이 바라는 진정한 '변화와 쇄신'의 선결 조건은 분명하다. 윤석열 전 대통령과 비상계엄을 옹호해 온 정치 세력, 부정선거 음모론자들과의 명확한 절연"이라며 "오늘 메시지에는 그에 대한 분명한 입장이 담겼어야 한다"라고 강조했다.
이어 "비상계엄을 두고 '역사의 평가에 맡기겠다'는 표현도 책임 있는 태도가 아니다"라며 "계엄과 탄핵의 강을 건너기 위해서는, 그 강이 무엇이었는지에 대한 분명한 판단과 성찰이 먼저 있어야 한다"라고 꼬집었다. "이를 외면한 채 모호하게 넘어가겠다는 태도는, 강을 건너겠다는 것이 아니라 강이 두려워 회피하고 돌아서겠다는 것과 다르지 않다"라는 지적이다.
또한 "통합과 연대를 이야기하셨지만, 지금 당내 갈등을 어떻게 봉합하고 화합으로 이끌 것인지에 대한 구체적인 해법 또한 보이지 않는다"라며 "윤석열 전 대통령과 비상계엄을 옹호해 온 정치 세력, 부정선거 음모론자들과의 명확한 단절을 선언하고, 당이 앞으로 나아갈 가치와 비전을 분명히 세워주시라"라고 호소했다.
이들은 "당내 통합과 화합, 그리고 당 밖의 합리적 보수 세력과의 연대를 실현하기 위한 구체적인 방안을 제시해주시기 바란다"라며 "장 대표가 말한 '이기는 변화, 새로운 시작'은 잘못된 과거와의 단절에서 출발해야 하며, 시대정신을 담은 가치와 비전을 세우고, 통합과 연대를 구현할 더 큰 그릇을 준비하는 일로 완성될 수 있다"라고 재차 목소리를 높였다.
"하나마나한 한가한 소리... 윤석열 절연 메시지 부재 심각"
해당 모임에 참여하고 있는 초선의 김재섭 국회의원은 '대안과 미래' 텔레그램 대화방에서 보다 높은 강도로 비판의 날을 세웠다. "대대적인 '혁신안' 발표를 기대한 사람들에게 하나마나한 한가한 소리로 들릴 것"이라며 "국민이 100을 기대했다면, 150을 해야 혁신인데 당 대표는 50에 그쳤다"라는 평가를 내렸다는 것.
특히 "'계엄은 잘못됐고, 그에 대한 책임이 우리에게도 있다'는 입장은 기존의 우리 당의 공식 입장에서 단 한 발도 나가지 않은 내용이다"라며 "윤석열에 대한 단호한 절연의 메시지 부재도 심각하다"라고 꼬집은 것으로 전해졌다.
그는 "우리 당이 '윤 어게인' 세력들에 휘둘린다는 인식이 강한데, 어떻게 그에 대한 언급이 하나도 없느냐?"라며 "윤석열을 다리에 매달아 놓고 무슨 선거를 치르느냐"라고도 따져 물었다. "과거의 일들을 역사의 평가에 맡기겠다는 소리도 무책임하다"라며 "당장 올해 6월에서 국민의 평가를 받아야 하는데, 선거 다 지고 역사의 평가를 기다릴 것인가?"라고도 따져 물었다.
당밖에서도 비판이 나왔다. 보수논객으로 불리는 조갑제 '조갑제닷컴' 대표는 본인의 페이스북을 통해 "장동혁 대표의 이른바 쇄신안은 부정선거 음모론에 넘어간 2030을 당원으로 대거 영입, 당권을 강화, 극우노선을 견지하겠다는 것"이라고 잘라 말했다.
그는 "지금 당원들도 극우화되어 있는데 이를 더 강화하면 극우 홍위병 세력화하여 민심에서 고립될 것이고 '이기는 변화'가 아니라 더 확실하게 지는 변화가 될 것"이라며 "계엄에 대한 사과는 허울이고 책임을 당내에서 찾겠다는 건, '한동훈 때문에 윤석열이 계엄을 펴지 않을 수 없었다'는 새로운 학설을 만들기 위한 것으로 보인다"라고 추측했다.
이어 "지금 국민의힘 당의 살 길은 중도 확장인데 극우화를 내어놓고 쇄신이라 포장했다"라며 "윤리위 구성에 따른 여론 악화를 덮으려고 서둔 모양인데 기름을 부을 것"이라고 경고했다. "당명을 바꾸겠다는 건 극우적 정체성을 확실히 하겠다는 뜻"이라며 "'윤 어게인' 세력과 부정선거 음모론자들을 당직과 공천에서 배제하겠다는 약속이 없는 그 어떤 쇄신이나 계엄 사과는 속임수"라고도 이야기했다.
구체적 평가 아낀 한동훈... "결국 실천하느냐가 중요"
장동혁 대표 측으로부터 압박을 받고 있는 한동훈 전 국민의힘 당 대표는 이날 유튜브 '정치대학'과의 인터뷰에서 관련 질문이 나오자 "내용을 봤는데 부족하다고 보시는 분들도 많은 것 같다"라며 "그렇지만 계엄을 극복해야 된다는 건 맞는 말"이라고 평가했다. "결국 실천하느냐가 중요하다"라며 장동혁 대표에 대한 구체적인 평가를 피했다.
한 전 대표는 "우리 대한민국 보수 국민의힘은 계엄을 극복해야만 한다"라며 "계엄을 제대로 극복하고 윤석열 전 대통령과의 절연이 필요하다. 아직도 그걸 해내지 못하면 다음 페이지로 넘어갈 수 없다"라는 정도로만 장 대표의 사과에 대해 이야기했다. 반복되는 질문에도 즉답을 꺼리는 모양새였다.
한편, 당초 8일로 예상되었던 메시지가 7일에 기습적으로 나온 이유가 무엇인지, 그러면서 왜 장 대표가 기자들과의 질의응답을 하지 않았는지를 두고도 의문이 나온다. 박성훈 수석대변인은 <오마이뉴스>에 "내일(8일)은 국회 본회의가 개최될 가능성이 있고, 다음주 민주당 원내대표 등 선거 일정을 고려해서 오늘로 했다"라며 "질의응답 시 논점이 다른 부차적 질문 등으로 (분위기가) 흐려질 우려 등을 감안했다"라고 전했다.