'쿠팡 봐주기 의혹' 김동희 검사 조사... 쿠팡 측 변호사와 수사 정보 공유 의혹도

관봉권·쿠팡특검(특별검사 안권섭)이 7일 피의자로 불러 조사하고 있는 김동희 부산고등검찰청 검사는 검찰의 쿠팡 봐주기 의혹의 또 다른 핵심 인물이다.
쿠팡 봐주기 의혹이 불거진 2025년 상반기 인천지방검찰청 부천지청 지휘체계는 ① 엄희준 부천지청장(사법연수원 32기)→② 김동희 차장검사(34기)→③ 문지석 형사3부장검사(36기)→④ 신가현 주임검사(47기)였다.
검찰의 쿠팡 봐주기 의혹을 폭로한 문지석 광주지방검찰청 부장검사에 따르면, 2024년 6월 문지석 검사가 김동희 검사에게 쿠팡 일용직노동자 퇴직금 미지급 사건을 처음 보고했을 때, 김동희 검사는 무혐의라고 단언했다. 김 검사가 문 검사에게 했다는 말이다.
"그 사건은 다른 청에서도 모두 무혐의하는 사건이다. 무혐의가 명백한 사건이라 힘 뺄 필요가 없다. 나도 수원지검에서 공안부장 할 때 무혐의했던 사건이다."
김동희 검사-권선영 김앤장 변호사, 쿠팡 사건 수사 정보 공유했나?
특검은 2025년 부천지청 지휘부인 엄희준·김동희 검사가 공모해 주임검사에게 일방적으로 쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건 무혐의·불기소처분을 지시했다(직권남용권리행사방해 혐의)고 의심하며 수사를 진행하고 있다.
김동희 검사에게는 또 다른 혐의가 있다. 공무상비밀누설 혐의다. 권선영 변호사는 지난 6월 문 검사와 처음 면담했을 때, 아래와 같은 말을 했다고 한다.
"김동희 검사와는 검사 시절 친한 동기 언니, 동생일 뿐만 아니라 자녀들이 같은 학교에 다녀 학부모로서 가족 모임도 하는 등 매우 친밀한 사적 관계에 있다."
이후 김동희 검사와 권선영 변호사가 서로 수사 정보를 공유한 것 아닌지 의심되는 정황이 몇 차례 드러났다.
2024년 9월 26일 오전 8시 49분 김동희 검사는 문지석 검사에게 갑작스레 전화를 해왔다. "노동청에서 쿠팡을 압수수색한다는 말이 있던데, 혹시 부장님이 노동청에서 신청한 압수수색영장을 청구했느냐?"라고 물은 것이다. 실제로 그로부터 2시간 뒤 노동청의 압수수색 계획이 있었다. 이는 노동청 관계자 극소수만 알고 있는 내용이었고, 문 검사조차 알지 못했다. 김 검사는 어떻게 이 내용을 알았을까.
부천지청 지휘부는 지난 2025년 3월 7일 대검에 쿠팡 사건을 보고한 뒤, 근로자퇴직급여보장법 위반뿐만 아니라 근로기준법 109조 1항 위반(근로자가 퇴직하는 경우 14일 이내에 임금, 보상금, 그밖에 모든 금품을 지급하여야 한다는 같은 법 36조 위반 벌칙 조항) 여부 검토 필요성을 보완하라는 지시를 받았다.
문 검사에게 전달되지 않은 내용이다. 권 변호사는 4월 9일 근로기준법 109조 1항 위반 여부 쟁점이 담긴 추가 변호인 의견서를 제출했다. 대검의 보완 지시 내용이 김동희 검사를 통해 권 변호사에게 넘어간 것이 아닌지 의구심이 제기되는 정황인데, 특검이 이 대목을 들여다보고 있다.
지난해 9월 김동희 검사 "권 변호사와 가족 모임 하는 사이 아니다"
김동희 검사는 이날 특검에 출석하면서 "문지석 검사의 일방적인 주장이고, 특검에서 진실을 밝혀줄 것으로 믿는다"고 말했다.
김 검사는 지난해 9월 자신을 둘러싼 혐의를 구체적으로 해명한 바 있다. 당시 <오마이뉴스> 단독 보도로 검찰의 쿠팡 봐주기 의혹이 불거지자 김동희 검사는 <오마이뉴스>에 해명글을 보내왔다. "제 통화내역을 조회한 결과 문 검사와의 발신 통화내역 전후뿐 아니라 2024년 9월 전체로 보더라도 제가 권 변호사에게 휴대전화를 발신한 내역은 단 한 차례도 없다"라고 주장했다. 또한 당시 문 검사와는 쿠팡 압수수색이 아닌 선거 사건 처리와 관련해 통화했다고 덧붙였다.
김 검사는 해명글에 앞서 <오마이뉴스> 기자와의 통화에서 권 변호사와의 수사 정보 공유를 않았고, 친분도 없다고 했다. "보통의 변호사들이 검사와 친하다고 말하는 게 변론의 방식일 수 있고, (권 변호사가 문지석 검사한테) 저와 친하다고 말을 했을 수 있지만, 가족 모임 하는 사이라는 것은 허위다. 가족끼리 만날 이유가 없다"라고 말했다.
자신과 권 변호사의 자녀가 서울 강남의 같은 고등학교에 다니고 있는 것은 맞다면서도, 서울 대치동에 살면서 자녀를 같은 학교에 보내는 것은 특별한 일이 아니라고 했다. 그러면서 다음과 같은 말을 남겼다.
"대치동에 법조인들이 얼마나 많이 삽니까? 검사도 살고 변호사도 살고 다 대치동 살아요. 일산 사는 사람은 모르겠지. 다 대치동 살면 그 안에서 다 단대부고 가고 다 휘문고 가고, 딸내미들은 숙명여고 가고 진선여고 가고 은광여고 가고 그래요."
