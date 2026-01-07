"이장우 대전시장은 서대전공원 오월걸상 건립 보장하라"

큰사진보기 ▲오월걸상대전추진위원회는 7일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "이장우 대전시장은 서대전시민광장에 오월걸상 건립을 보장하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲오월걸상대전추진위원회는 7일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "이장우 대전시장은 서대전시민광장에 오월걸상 건립을 보장하라"고 촉구했다. 사진은 발언을 하고 있는 김율현 대전민중의힘 상임대표. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

5·18민주화운동 46주년을 앞두고, 대전지역 시민사회가 대전시를 향해 '오월걸상' 건립 보장을 촉구하고 나섰다. 서대전시민공원에 '오월걸상'을 건립하려는 이들의 계획에 대해 이장우 대전시장이 그동안 부정적 입장을 밝혀왔기 때문이다.오월걸상대전추진위원회(아래 추진위)는 7일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "이장우 대전시장은 서대전시민광장에 오월걸상 건립을 보장하라"고 요구하면서 "5·18정신을 헌법 전문에 수록하고, 민주주의를 실천으로 계승하자"고 촉구했다.오월걸상은 5·18 광주민주화운동을 기억하고 추모하기 위해 만들어진 기억의 상징물이다. '오월'은 1980년 5월을, '걸상(의자)'은 누군가의 자리를 비워 두고 기억을 이어 간다는 의미를 담고 있다. 2018년 부산을 시작으로 전국적으로 건립이 완료되었거나 추진되고 있다. 오월걸상추진위원회는 전국 100여 곳 건립을 목표로 하고 있다.대전지역 오월걸상 건립운동은 지난해 1월 9일 대전지역 51개 시민사회단체가 모여 결성 대표자회의를 열면서 본격화됐다. 이후 1년간 시민추진위원 모집이 진행되었으며, 2026년 1월 5일 기준 개인 947명, 단체 151개가 참여했다. 모금액은 목표액 5000만 원을 넘어선 5414만6869원을 기록했다.추진위는 이날 발표한 기자회견문을 통해 "2024년 12월 3일 내란세력이 국민을 향해 총구를 겨눈 사건은 1980년 5월의 악몽을 떠올리게 했다"며 "대전시민은 은하수네거리에서 민주주의를 지켜냈고, 그 용기와 정신은 지금의 오월걸상 건립운동으로 이어지고 있다"고 밝혔다.이어 "5·18민주화운동은 광주만의 역사가 아니라 대전을 비롯한 전국의 시민들이 함께한 민주주의 투쟁"이라며 "대전시의회가 제정한 '민주화운동 기념 및 정신계승에 관한 조례'에 따라 대전시는 오월걸상 건립을 지원해야 한다"고 주장했다.추진위는 또 "조례는 시장이 반드시 집행해야 할 의무이며, 이를 거부하는 것은 민주주의에 대한 방기이자 직무유기"라고 강조하면서 "이장우 시장이 시민의 뜻을 거부한다면 스스로 5·18정신을 부정하는 것"이라고 경고했다.그러면서 이들은 "민주주의는 기억이 아니라 실천이다. 우리가 침묵하는 순간, 또다시 민주주의는 위기를 맞을 수 있다"고 우려하고 "5·18정신은 주권자가 불의한 권력에 맞서 승리한 민주주의의 상징이다. 이장우 시장은 이를 기념하고 계승하는 일에 앞장서야 한다"고 촉구했다.끝으로 이들은 "오월걸상은 단순한 조형물이 아니라 민주주의의 상징이며, 시민의 의지로 세워지는 역사"라고 선언하고 "5·18정신 계승, 헌법전문 수록, 오월걸상 건립 보장하라"는 구호를 외쳤다.이날 발언에 나선 김창근 대전충청5·18민주유공자회 회장은 "대전시의회 조례에 근거해 오월걸상 건립은 합법적인 사업이며, 이를 반대하는 것은 법 위반"이라며 "대전의 오월걸상은 시대정신인 민주주의를 시민의 이름으로 세우는 일"이라고 의미를 부여했다.김율현 민주노총대전본부장도 "오월걸상 건립운동은 내란세력 완전 청산과 헌법 전문에 5·18정신을 담기 위한 시민의 요구"라고 강조한 뒤 "대전시가 이를 외면한다면 6월 지방선거에서 시민의 엄중한 심판을 받을 것"이라고 목소리를 높였다.정성일 평화통일교육문화센터 기획홍보팀장은 "5·18민주화운동은 광주만의 사건이 아닌 전국적 민주항쟁이었으며, 대전은 5월 1일 최초의 거리 시위가 벌어진 지역"이라며 "이장우 시장은 조례와 법률에 근거한 오월걸상 건립을 보장해야 한다"고 촉구했다.한편, 취진위는 오월걸상 건립 보장을 위해 이장우 대전시장 면담을 신청하고, 오는 15일부터 매주 목요일 대전시청 앞에서 1인 시위를 진행할 예정이다. 또 홍보영상 제작과 시민참여 확산 캠페인도 추진하고, 오는 4~5월에는 5·18정신을 주제로 한 오월영화제와 도서강연회, 지방선거 후보자 공개질의도 진행할 예정이다.