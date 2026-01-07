국방부, '계엄버스' 탑승했던 육군 소장 4명 중징계 처분

큰사진보기 ▲지난 2024년 12월 4일 오전 서울 여의도 국회에 무장한 계엄군들이 투입되고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

국방부는 7일, 12.3 비상계엄 당시 이른바 '계엄버스'를 탔던 육군 장성 4명에게 중징계를 내렸다.국방부는 이날 오후 "계엄버스와 연관된 장성 4명에 대해 법령준수의무 위반으로 중징계 처분을 했다"고 밝혔다.이는 지난 2025년 12월 31일 열린 소장급 장성 6명에 대한 징계위원회 결과로 본인통보 절차를 거쳐 발표했으며, 남은 2명에 대한 징계처분 결과도 조만간 발표될 예정이다. 이날 중징계 처분을 받은 소장 4명은 계엄 선포 당시 육군본부 참모부장 보직을 맡고 있었던 장성들로 '정직 3개월' 처분을 받았다.장교에 대한 징계는 경징계(견책·근신·감봉)와 중징계(정직·강등·해임·파면)로 나뉘는데, 이 중 정직은 1개월~3개월까지 처할 수 있다.이들은 국회가 비상계엄 해제를 의결한 이후인 2024년 12월 4일 오전 3시께 박안수 당시 계엄사령관(육군 참모총장) 지시로 계룡대 육군본부에서 서울로 출발했다.버스는 30여 분 만에 계룡대로 복귀했지만, 계엄 해제 이후 버스가 출발했다는 점에서 2차 계엄을 준비하려고 했던 것 아니냐는 의혹을 받고 있다.당시 버스에는 모두 34명의 육군 장교들이 타고 있었으며, 이 중 장성급은 14명이다.탑승자 중 김상환 전 육군 법무실장(준장)은 앞서 '강등' 징계를 받았다. 당초 김 전 실장은 법령준수의무 위반 등으로 경징계에 해당하는 '근신 10일' 처분을 받았지만, 김민석 국무총리의 지시로 재차 징계위에 회부되어 한 계급 강등 처분을 받았다.김승완 전 육군 군사경찰실장도 지난해 12월 26일 강등 처분을 받았으며, 계엄버스를 출발시켰던 고현석 전 육군참모차장도 같은 달 29일 최고 수준의 중징계인 파면 처분을 받았다.정빛나 국방부 대변인은 계엄버스 탑승자 추가 징계 일정과 관련한 질문에 "빠르면 이달 하순부터 순차적으로 해나갈 것으로 예상된다"고 밝혔다.